Tristan Thompson veut transmettre les leçons apprises de LeBron James

À 30 ans, Tristan Thompson n’est pas encore un vieux de la vieille, mais il peut déjà être considéré comme un vétéran. Pendant neuf saisons à Cleveland, le pivot a tout connu, des bas fonds de la ligue jusqu’à un titre de champion NBA suite au retour de LeBron James dans l’Ohio.

Son transfert à Sacramento a précipité son changement de rôle puisqu’il agit désormais comme un grand frère auprès des plus jeunes, comme De’Aaron Fox, Tyrese Haliburton et Davion Mitchell. Des joueurs auxquels il veut transmettre la rigueur et l’exigence acquises après avoir côtoyé LeBron James pendant quatre ans (2014-2018).

« Cette équipe a beaucoup de jeunes joueurs très talentueux et j’ai été de l’autre côté quand Kyrie (Irving), Dion (Waiters) et moi étions à Cleveland et que LeBron James est revenu » a-t-il déclaré. « LeBron avait apporté cette énergie et cette mentalité de travailleur acharné chaque jour, et je pense qu’il me faut prendre ce que j’ai appris de lui et le transmettre à la jeune génération et à nos stars qui arrivent dans cette ligue . C’est ainsi que cette ligue continue de se développer et que le talent reste à un niveau élevé ».

Au passage, Tristan Thompson se souvient aussi de l’année du départ de LeBron James vers les Lakers, et il avait fallu déjà, à l’époque, s’inspirer de lui.

« Nous étions dans une phase difficile, surtout avec Tyronn Lue qui avait atteint quatre finales consécutives, et dans une situation où le meilleur joueur était parti pour une autre équipe. C’était une étape où les gars devaient trouver qui serait le prochain à se mettre en avant et à être ce leader. J’avais relevé le défi parce que j’avais passé beaucoup de temps avec LeBron sur et en dehors du terrain, simplement à travers nos relations. Il m’a beaucoup appris en termes de leadership, comment tirer le meilleur de chaque joueur et comprendre les personnalités. »

On ne peut pourtant pas dire que ce fut un franc succès puisque les Cavaliers ne vont remporter que 19 victoires les deux saisons suivantes, avant que Tristan Thompson ne stoppe les frais en rejoignant les Celtics. Là-bas encore, c’est un échec et il est donc transféré aux Kings, où il débarque dans une équipe qui n’a pas connu les playoffs depuis 15 ans ! Mais il assure qu’il va s’appliquer à transmettre son savoir.

« C’est comme une confrérie, et c’est donc mon travail de faire avancer les choses. Quand D. Fox, Tyrese et Davion (Michell) auront mon âge, ils transmettront à leur tour à la prochaine génération et c’est ainsi que la ligue restera à un niveau élevé ». À condition tout de même que les Kings finissent par retrouver les playoffs…