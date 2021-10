Chris Paul toujours à fond, même en présaison

Doucement, Phoenix entame sa montée en puissance. Passée de dix saisons de suite sans la moindre participation aux playoffs à une finale NBA, l’équipe a enregistré le retour aux affaires du patron, mercredi face aux Lakers.

Par son aura et sa science du jeu, Chris Paul a aidé les siens à l’emporter (117-105) avec ses 8 points et 11 passes décisives en 22 minutes passées sur le terrain. Et même si les succès en présaison restent anecdotiques, CP3 n’a pas pris ce match à la légère. Car Chris Paul ne prend aucun match à la légère.

« Je fais partie de ces gens qui ne jouent que d’une seule façon. Je me fiche de savoir si c’est la présaison, la reprise ou un entraînement. Je joue pour gagner. Le reste, je m’en fiche. Les gens peuvent dire que je suis fou, peu importe. La seule façon de s’améliorer est de traiter chaque match de la même façon et c’est ce que je fais ».

Un stabilisateur pour toute l’équipe

À 36 ans, et à l’aube de sa 17e saison en NBA, Chris Paul demeure un modèle de détermination, d’exigence et d’éthique de travail. Une façon d’être qui a le mérite de tirer le groupe vers le haut.

« C’est grâce à lui que nous sommes aussi efficaces en attaque », n’a pas manqué de souligner Monty Williams, coach de Phoenix. « Les gars ont mis leurs tirs, mais j’ai trouvé que tout le monde a bien tourné autour de lui. Le ballon a circulé. Le fait d’avoir Chris et Jae (Crowder) de retour sur le terrain nous a permis de nous stabiliser un peu, d’établir des rotations et de voir ce que nous pouvons faire en vue du début de la saison ».

Le retour au jeu a donc été positif pour Chris Paul, mais les étapes qui mèneront cette équipe au niveau qu’elle a atteint sur la fin de saison passée sont encore nombreuses, alors que Devin Booker, le leader offensif de l’équipe, n’a pas encore pointé le bout de son nez sur les parquets en présaison.

« C’était vraiment bien de revenir sur le terrain. Nous avons travaillé dur à l’entraînement. Comme je l’ai dit, l’un de nos plus grands avantages tout au long de la saison sera notre continuité, avec retour de beaucoup de nos joueurs », a ajouté Chris Paul. « Mais nous ne saurons pas à quoi nous ressemblons vraiment tant que le numéro 1 ne sera pas de retour sur le terrain ».

Les Suns vont bénéficier d’encore 12 jours de préparation et deux matchs amicaux pour poursuivre leur montée en puissance avant de retrouver les Nuggets le 20 octobre prochain, pour l’ouverture de leur campagne, la formation qu’ils avaient « sweepé » en demi-finale de conférence des derniers playoffs.