Chez Rudy Gobert, la faim justifie les moyens

Trois fois meilleur défenseur de la ligue, cadre de la formation qui a fini avec le meilleur bilan à l’Ouest la saison passée et fort d’une campagne olympique conclue par une belle médaille d’argent, Rudy Gobert ne compte pas lever le pied au moment d’attaquer l’exercice 2020/21.

Le « process » a été long depuis l’époque de Cholet, mais le travail a toujours porté ses fruits. La soif de progression du pivot français est donc toujours intacte, et pour cause, il manque toujours la plus grosse ligne qu’il puisse écrire à son palmarès : un titre de champion NBA.

« Il y a tellement de joueurs dans la ligue qui regarderaient ça et diraient : ‘Wow’. C’est quelque chose à laquelle ils aspirent. Je pense que pour certains gars, et Rudy en fait partie, il y a une faim de s’améliorer », a analysé Quin Snyder pour expliquer la détermination de son pivot. « Il doit continuer à faire les choses qu’il fait. Vous savez, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles notre équipe a été bonne, mais souvent, vous voulez plus. C’est tout à son honneur et le fait qu’il ait toujours faim. »

À son niveau, Rudy Gobert se concentre désormais sur les petits détails, comme le travail des appuis. Même si tout le monde tire et s’entraîne à tirer derrière l’arc, le Français connaît ses forces.

« Quelque chose d’aussi simple que de pivoter », suggère Quin Snyder comme axe de travail pour son joueur. « Souvent, les choses qui peuvent rendre un joueur meilleur ne sont pas toujours les choses les plus glamour. Mais les plus grands joueurs du monde sont prêts à se concentrer sur ce qui peut sembler être banal. »

Un partenaire d’entraînement optimal

Pour continuer à progresser, Utah est allé chercher Hassan Whiteside comme « back-up », un pivot disposant du même profil et qu’il va devoir se coltiner au quotidien. Une collaboration mutuellement profitable ?

« Quand je dois finir contre quelqu’un d’aussi grand que moi et aussi bon que moi pour protéger le cercle, ça va nous pousser à nous améliorer mutuellement. Pour Hassan, avoir quelqu’un qui le pousse chaque jour et pour moi avoir quelqu’un qui me pousse aussi, je pense que c’est quelque chose qui va nous permettre de progresser au fil de la saison », a ainsi glissé le Français.

L’appétit vient en mangeant et le Jazz va continuer de nourrir de grandes ambitions cette année, avec cette rotation imposante au poste 5 qui pourrait rendre l’équipe encore meilleure.

« Le truc positif, c’est que tout va être plus facile dans les matchs parce que nous sommes probablement les deux meilleurs protecteurs de cercle de la ligue en ce moment. C’est un privilège, un luxe de nous avoir tous les deux dans la même équipe ».