Présaison | Les Grizzlies vont trop vite pour les Hornets

Deux matches, deux victoires, et nouvelle démonstration de force de Memphis qui s’imposent 128-98 à Charlotte. Sous les panneaux, Jaren Jackson Jr et Steven Adams sont à la fois complémentaires et efficaces. Ils prennent de la place, et leur domination au rebond a permis d’alimenter un Ja Morant virevoltant. L’ancien Rookie Of The Year avait d’ailleurs donné le ton dès le premier panier avec un « circus shot » ligne de fond.

Aux commandes très rapidement, les Grizzlies font le break au retour des titulaires dans le deuxième quart-temps avec l’épatant Desmond Bane pour planter de loin, mais aussi Jackson Jr qui semble déjà revenu à son meilleur niveau. L’écart flirte avec les 30 points, et au retour des vestiaires, le duo Morant-JJJ enfonce le clou.

Une démonstration face à des Hornets qui n’avaient pas les jambes pour suivre le rythme.