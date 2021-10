Chauncey Billups veut mettre les Blazers face à leurs responsabilités sur la plan défensif

C’est l’éternel refrain de rentrée à Rip City : la défense. Classée 29e sur 30 la saison passée, celle des Blazers a logiquement été la priorité au camp d’entraînement. Et ça s’est vu lors de leur premier match de présaison…

Eh bien non ! Car Portland a en effet perdu contre Golden State (121-107) en faisant face à un tir de barrage à 3-points des Warriors, qui ont pris 69 de leurs 100 tirs derrière la ligne à 7m25 !

« Il a donné le ton d’entrée de jeu en appelant un chat un chat »

« C’est difficile de changer des habitudes », relativise Chauncey Billups dans The Oregonian. « Ils ont joué d’une certaine manière pendant longtemps. Et ils étaient plutôt bons. Mais il y a des choses qui doivent changer. Je suis quelqu’un de réaliste. Je sais où on en est. Je sais aussi où on doit aller et je sais que ça ne va pas arriver en quatre ou cinq jours de camp d’entraînement. C’est un long processus mais on doit s’y mettre. On doit identifier les choses, les observer et en discuter en toute honnêteté et puis aller les bosser. C’est ce qu’on a fait aujourd’hui. »

En place pendant quasiment une décennie, Terry Stotts avait fait des Blazers une des attaques les plus redoutées du pays, année après année. Mais de l’autre côté du terrain, ça n’était pas ça. Pire, la défense avait semblé devenir une sorte de tabou dans les vestiaires de Portland.

« Il a donné le ton d’entrée de jeu en appelant un chat un chat. Et c’est une étape importante de mentionner des noms », apprécie d’abord Damian Lillard. « Quand ils disent de revenir en défense après le tir, ça veut dire qu’il faut le faire parce que si tu ne le fais pas, que ton tir soit réussi ou raté, tu vas te faire déborder. Le ballon te sera passé au-dessus de la tête et quelqu’un va prendre un 3-points. »

Face aux Warriors, les Blazers ont très rapidement été mis au parfum. Et si les 3-points ne pleuvront pas ainsi durant tous les matchs de la saison, ce premier match de présaison a permis de remettre quelques idées en place.

« Je suis content qu’on ait eu ce match contre eux », reprend Chauncey Billups. « Ils sont les meilleurs pour moi du point de vue du mouvement. Le mouvement sans ballon. Le mouvement des joueurs. Le mouvement du ballon. Le rythme auquel ils jouent nous a fatigués, après avoir revu le match trois fois. Mais c’est ce qu’on veut. C’était bien de pouvoir en faire l’analyse à la vidéo et d’en parler. Des moments d’apprentissage pour nous dans ce match. »

« On a eu une partie de la séance vidéo sur les mauvais tirs »

Avec des « role players » plus défensifs, la rotation et le banc des Blazers devraient être mieux armés dans le domaine. Mais pour le groupe en général, et pour Damian Lillard en tant que leader, c’est une attitude globale, et la prise de responsabilité de chacun, qui vont faire une vraie différence. Le reste n’est que du blabla…

« C’était évident à la vidéo qu’on n’a pas été suffisamment bon pour les gêner à 3-points. Leur rythme a dicté le tempo du match on n’a pas réussi à bien commencer nos possessions. La défense en transition est un fondement de ça. Si tu n’y es pas, les équipes comme la leur vont te faire tourner en bourrique. »

Cet avertissement sans frais, face aux Warriors en présaison, a pour le coup permis à Chauncey Billups de rentrer un peu dans le lard de ses joueurs. Il n’a pas hésité à mettre chacun d’entre eux face à ses responsabilités. Aussi bien en défense qu’en attaque d’ailleurs.

« On a eu une partie de la séance vidéo sur les mauvais tirs », a souri le coach. « Les 3-points contestés ne sont pas le type de tirs qu’on veut. On peut trouver ces tirs n’importe quand, en fin de possession pour le coup. Mais il n’y a aucune raison de les prendre tôt dans la possession. (…) Leurs passes de relance nous ont fait très mal. Ils relancent rapidement, ce qui met beaucoup de pression sur la défense. Car ils ne te permettent pas de te mettre en place. Tu es déjà sur les talons. C’est une des choses qu’on veut faire et on l’a fait plusieurs fois dans le match. »

« Il a tout relevé et il a donné des noms. C’est ça la plus grande différence »

Si le mot d’ordre est de produire « plusieurs efforts » en défense, l’attaque a elle aussi son nouveau leitmotiv : la continuité. Damian Lillard y voit des bénéfices, lui qui était au centre du dispositif sous Terry Stotts. Avec Chauncey Billups aussi, l’attaque de Portland va pouvoir pétarader avec ses pistoleros habituels, mais il s’agira d’une action contrôlée, où la balle doit circuler assez rapidement tout de même.

« On doit laisser notre attaque travailler pour nous. Notre attaque cette année va être basée sur la continuité. Ça nous permet d’être agressif mais aussi de passer à la suite de l’action. C’est une attaque qui permet de faire bouger le ballon et d’avoir des opportunités d’attaquer, mais s’il n’y a rien, l’action se poursuit, et c’est une action sous contrôle. Ça nous facilite la tâche mais on doit tous s’y tenir. Les habitudes ne changent pas facilement. On sait que ça ne va pas se faire en une semaine. Tout le monde en est conscient et on a tous accepté ce défi. »

N’ayant pas beaucoup bougé les lignes dans leur effectif, malgré le coup de poing sur la table de Damian Lillard après la déception des derniers playoffs, les Blazers ont néanmoins insufflé un vent de renouveau dans leur équipe avec l’arrivée de Chauncey Billups. L’échange pour Larry Nance Jr. a visiblement marqué les GM de la Ligue, mais si une chose peut changer la destinée de Rip City, c’est bien son état d’esprit défensif. Un chantier auquel s’est véritablement attaqué l’entraîneur en chef.

« On doit être ouvert à toutes les critiques et à toutes les remises en question si on veut progresser », conclut Damian Lillard. « Cette première session vidéo a été un pas dans la bonne direction, car il a relevé toutes les choses dont on a parlé tout ce temps. Il a tout relevé et il a donné des noms. C’est ça la plus grande différence. »