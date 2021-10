Tout roule pour Otto Porter Jr.

Et si le troisième « Splash Brother », c’était lui ? Otto Porter Jr a choisi de relancer sa carrière à Golden State, avec un simple contrat d’un an au salaire maximum. Comme il n’a que 28 ans, c’est peut-être l’endroit idéal pour redonner un élan à sa carrière après des saisons pourries par les blessures, et cette étiquette de joueur surpayé : 106 millions sur quatre ans !

Aux Warriors, il sera sixième homme, et après deux matches, certes de présaison, il semble déjà comme un poisson dans l’eau, n’hésitant pas à prendre un 3-points en première intention.

« Si Otto peut continuer à renforcer sa condition physique et sa santé, car il reste sur quelques années difficiles et rester en bonne santé est le plus important pour lui, c’est un joueur qui sait comment jouer et qui shoote incroyablement bien. C’est plaisant de l’avoir ici » a réagi Steve Kerr après la courte victoire face aux Nuggets.

« C’est juste un vrai bon joueur de basket, et il nous correspond très bien »

Pour Otto Porter Jr, c’était l’occasion cette nuit de confirmer sa première sortie (19 points face aux Blazers), et il compile 15 points et 9 rebonds en 19 minutes. Après deux matches, il en est à 8/13 à 3-points.

« C’est pour ça que je suis ici. J’en tire un certaine fierté, et je travaille dessus tous les jours car c’est une arme qu’il faut posséder » explique-t-il à propos de son adresse dans les corners. « Il faut avoir ce tir dans le coin, surtout dans cette équipe, où on écarte le jeu. Avec la circulation de la balle, il y aura des tirs dans le corner. »

Pour Steve Kerr, c’est un danger supplémentaire à 3-points, et quand Klay Thompson sera de retour, ça pourrait causer beaucoup de casse-têtes aux défenses.

« Il y a une raison si Otto fait ce qu’il fait en NBA… Il y a une raison s’il avait signé un gros contrat il y a quelques années. Il sait vraiment jouer. Il shoote bien. Il a un très bon feeling pour le jeu. Dès qu’il a la balle, il la transfère. C’est juste un vrai bon joueur de basket, et il nous correspond très bien. »