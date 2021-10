Nike dévoile le LeBron James Innovation Center

Officieusement signé à vie par Nike, LeBron James possède désormais son propre bâtiment dans l’Oregon, dans le QG de Nike. À l’entrée du LeBron James Innovation Center, on reconnaît le logo de la superstar des Lakers, et c’est ici que Nike a décidé de déménager son Nike Sport Research Lab, en gros son laboratoire de recherche & développement. C’est plus précisément au 4e étape de l’immeuble que se trouve « l’épicentre où nous travaillons avec des athlètes de tous niveaux, de tous horizons, de toutes compétences et de tous sports » pour reprendre les mots de Matthew Nurse, vice-président du Nike Explore Team Sport Research Lab.

Le LeBron James Innovation Center, c’est donc 8 000 m² dédiés aux produits et aux technologies du futur pour le sport avec la volonté d’effectuer des essais et des mesures dans des conditions proches du réel.

Voilà pourquoi on trouve un authentique terrain de basket aux normes NBA, une piste sinueuse de 200 mètres, une piste de 100 mètres avec deux couloirs ou encore un terrain de football réglementaire avec gazon artificiel et, à l’extérieur, une rampe de 150m de long avec une inclinaison de 15%. Les données sont enregistrées par 400 caméras de capture de mouvement et 97 plateformes biodynamiques. Du jamais vu selon Nike.

« Au cours de ma carrière et de mon passage chez Nike, le fait que tout cela se soit concrétisé est surréaliste. Parfois, c’en est même insensé pour moi, mais je suis vraiment honoré » a réagi LeBron James . « Avoir mon nom sur le bâtiment dédié l’innovation est très approprié, car j’essaie toujours de trouver des moyens de continuer à innover et à briser la chronologie de ce que l’on appelle l’âge d’or« .