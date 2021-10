Un cinq majeur à trois arrières pour les Kings ?

Qui sera titulaire ? C’est LA question dans les différents « training camp ». À Sacramento, il y a ainsi un vrai débat pour savoir qui accompagnera De’Aaron Fox, Tyrse Haliburton, Harrison Barnes et Richaun Holmes.

« Il y a beaucoup de choses que je veux expérimenter sur le terrain, et évaluer », explique Luke Walton, l’entraîneur des Kings. « Et ce que je déciderai ne sera pas forcément ma préférence. Ce sera par rapport à mon sentiment que cette combinaison nous offre la meilleure chance de remporter des matchs. »

Harrison Barnes capable de jouer 3 ou 4

Ce que le coach veut sans doute dire, c’est qu’il va peut-être sortir de ses repères « classiques », qui impliqueraient de titularise Marvin Bagley III comme ailier fort. Ainsi, il y a une grosse possibilité qu’il titularise plutôt Buddy Hield à l’aile, pour décaler Harrison Barnes au poste 4.

« Il y a évidemment des scénarios dans lesquels (Barnes) pourrait débuter comme 3, et d’autres comme 4, » confirme Luke Walton. « Il est l’un de ces joueurs qui a la capacité de faire les deux. Il est un cauchemar pour les duels quand il est au poste 4 et que lui et De’Aaron peuvent jouer ce pick-and-roll 1-4, et il est assez fort pour défendre sur beaucoup d’ailiers forts, donc c’est certainement une possibilité. »

Buddy Hield (1m93, 99 kgs) pourrait donc être l’ailier titulaire de Sacramento cette saison. Son entraîneur estime que « dans la NBA actuelle, il n’y a pas de raison qu’il ne puisse pas jouer poste 3. »

De toute façon, ce cinq Fox – Haliburton – Hield – Barnes – Holmes était celui globalement utilisé par Luke Walton lors des fins de match, l’an passé, avec une vraie réussite puisque les cinq hommes affichent un « Net Rating » de +7,6 en 404 minutes ensemble sur le parquet. Cela signifie que cette combinaison inscrivait en moyenne 7,6 points de plus que ses adversaires, sur 100 possessions, lorsqu’elle était présente sur le terrain.

En comparaison, le cinq Fox – Haliburton – Barnes – Bagley – Holmes marchait beaucoup moins bien, avec un « Net Rating » de -1,6 mais il a aussi été très peu utilisé, avec seulement 32 minutes au total.

Buddy Hield prêt à tout

Dans tous les cas, Buddy Hield est prêt à jouer ailier, si c’est ce qu’on lui demande pour être titulaire.

« Mon boulot, c’est de jouer au basket. Peu importe ce qu’on me demande de faire, je dois être prêt, que j’aime ça ou pas. C’est juste être professionnel. Peu importe ce qu’ils me demandent de faire, il faut que je le fasse. Si je joue davantage sur l’aile, je dois m’ajuster, m’endurcir et faire ce qu’ils veulent que je fasse. »

Pour Harrison Barnes, l’important est surtout de trouver le groupe qui fonctionne le mieux collectivement.

« De mon point de vue, il s’agit de savoir comment maximiser les capacités de tous », explique ainsi le champion 2015. « C’est une chose de dire que, sur le papier, nous avons toutes ces combinaisons possibles et ce talent, mais si nous ne maximisons pas le talent qui est sur ce papier, alors ça n’a pas d’importance. Quelles sont les combinaisons ? Quels sont les systèmes ? Quels sont les principes sur lesquels nous pouvons nous appuyer et qui vont vraiment nous permettre d’avoir du succès ? C’est pourquoi cette présaison est si importante car nous devons voir à quoi cela ressemble, mais je suis rassuré par ce que j’ai vu jusqu’à présent. »