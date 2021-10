Jaylen Brown reprend ses marques

Jaylen Brown est prêt à en découdre à nouveau. Auteur de sa meilleure saison en carrière, l’ailier des Celtics a pourtant été malmené par les pépins physiques, entre des soucis aux genoux et sa déchirure à un ligament du poignet gauche qui a nécessité une opération en mai.

L’intersaison est donc arrivée à point nommé pour lui permettre de recharger les batteries.

« Je n’avais jamais été opéré auparavant, c’était donc une première pour moi », a-t-il déclaré hier après le quatrième jour du « training camp » de son équipe. « La partie mentale de l’opération était intéressante. Le poignet met tellement de temps à guérir que c’était un peu frustrant par moments. Mais mon corps a eu la chance de guérir, mon mental a eu la chance d’être régénéré, et maintenant je me sens bien. Je me sens plus léger que jamais, plus rapide que jamais, plus fort que jamais ».

Une rééducation utilisée à bon escient

Avec l’appui de l’assistant Tony Dobbins, Jaylen Brown estime avoir bien géré sa rééducation, au cours de laquelle il a pu continuer à travailler sur son jeu, notamment à travers de nombreuses séances vidéo, pour améliorer sa lecture de jeu ballon en main par exemple.

« L’opération du poignet a été le point central, mais j’ai regardé beaucoup de vidéos. Chaque fois que les gens parlent de rééducation, ils pensent qu’il s’agit d’aller sur le terrain et de courir pendant deux heures jusqu’à ce que vous soyez épuisé. Mais bien souvent, la vidéo peut être tout aussi utile. Pour moi, il s’agit de décortiquer la vidéo, les détails, de regarder les gars qui font bien les choses et de les analyser, de voir comment ils les font bien et de les imiter dans mon jeu. J’ai donc hâte de revenir et de montrer tout ce que j’ai observé ».

Reste à savoir s’il sera de la partie demain pour le premier match de présaison des Celtics face à Orlando.