Devin Booker regrette que la reprise de la NBA se transforme en débat politique

Finaliste NBA et champion olympique dans la foulée, Devin Booker est de retour sur les terrains après avoir observé près de deux mois de repos. « Je me sens bien, prêt à retrouver l’équipe », a-t-il déclaré au moment de relancer la machine pour une nouvelle saison.

Pour éviter tout accroc et essayer de le préserver après un exercice 2020-2021 plein, Monty Williams a d’ores et déjà annoncé qu’il allait remettre sa star dans le bain progressivement, Devin Booker ayant notamment été touché aux ischio-jambiers lors des finales face aux Bucks. Mais l’aspect mental préoccupe aussi le coach de Phoenix.

« Nous allons être intelligents avec lui. Il a eu une année incroyablement longue », a rappelé le coach. « Le bilan émotionnel est ce qui me préoccupe le plus. Physiquement, il y a tant de technologie, tant de choses dans le centre d’entraînement que notre staff peut faire pour aider quelqu’un à rester frais et à se débarrasser des bosses, des bleus et des douleurs, mais le bilan émotionnel est quelque chose dont nous avons parlé en tant qu’équipe et en tant que staff. Nous voulons nous assurer que nous donnons aux gars les pauses dont ils ont besoin ».

Une polémique avant la reprise

D’autant que Devin Booker a été secoué par une autre polémique « extra-basket » avant même de poser un pied au centre d’entraînement de Phoenix. L’arrière avait en effet manqué les trois premiers jours du camp après avoir été testé positif au Covid-19 alors qu’il était entièrement vacciné. Il n’en fallait pas plus pour enflammer les débats.

« Je suis vacciné, mais j’ai le sentiment que cela n’aurait pas dû être un sujet de discussion. Je suis resté à la maison pour le Media Day à la recherche de déclarations autour du basket mais je n’ai rien vu. Tous les points presse ressemblaient à un débat politique », a-t-il souligné, estimant que le sujet avait parasité la reprise en NBA.

En plus d’avoir perdu le goût et l’odorat, le joueur s’est malgré lui retrouvé au cœur des débats, entre ceux qui ont insinué qu’il n’était pas vacciné, et les opposants aux vaccin qui ont vu en son cas un exemple quant à l’inefficacité de sa protection, ce même si Devin Booker n’a pas développé de forme grave.

« Nous sommes des joueurs de basket. Mettre en avant le vaccin et mettre cette pression sur certains gars sur ce qu’ils devraient faire ou ne pas faire avec leur corps, je trouve que c’est trop. Quand j’ai eu le virus, les gens ont automatiquement supposé que je n’étais pas vacciné. J’ai commencé à subir des critiques pour cela. Je ne peux donc qu’imaginer ce que ressentent les personnes qui ne sont pas vaccinées en subissant la pression des gens qui leur disent quoi faire de leur corps ».