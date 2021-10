Deandre Jordan et Dwight Howard, l’atout physique des Lakers

All-Star il y a seulement quatre ans, DeAndre Jordan est sur une pente glissante au point de ne pas avoir joué la moindre minute en playoffs, puis d’avoir été finalement transféré aux Pistons il y a un mois, avant d’être coupé.

Arrivé à Brooklyn dans les valises de son pote Kevin Durant, l’ancien pivot des Clippers a rejoint un autre candidat au titre, les Lakers, et il va débuter la saison comme 3e pivot derrière Anthony Davis et Dwight Howard. Une situation qui ne l’affole pas car il pense qu’il n’y a pas de cinq type.

« C’est le privilège de cet effectif, d’avoir plusieurs cinq différents à aligner » explique-t-il dans le LA Times. « Je pense que chaque match aura sa propre vérité. On peut sortir avec un cinq de taille immense, et vous savez, on gagnera avec. Pour d’autres matches, on aura peut-être besoin de jouer « small ball ». Je pense qu’à ce stade de ma carrière, à ce stade de nos carrières, on veut tous être en mesure de gagner, et être capable d’atteindre un objectif collectif. Il n’y a que ça qui me préoccupe. »

Ce dimanche, c’est le début de la présaison, et le hasard du calendrier fait que les Lakers reçoivent les Nets, DeAndre Jordan devant récupérer du temps de jeu en raison des nombreuses absences.

Même chose pour Dwight Howard qui va entamer son troisième passage aux Lakers, et il est bien placé pour évoquer les sacrifices à effectuer quand on joue dans une telle armada.

« Il faut laisser son ego sur le seuil de la porte, il faut le laisser à la maison quand on se lève » rappelle ainsi Dwight Howard. « On n’en a pas besoin. On représente tous cet emblème, ce logo des Lakers. On en a conscience et l’équipe n’a besoin que de ça pour gagner. »

Après des playoffs passés sur le banc, DeAndre Jordan y est prêt. « Plus votre carrière avance, plus votre corps change, plus votre rôle change, et ça me va » promet-il. « Vous savez, c’est arrivé à des tonnes de joueurs, et ils sont toujours là à accepter de nouveaux rôles, et ils ont du succès dans leurs rôles. Je suis un ‘role player’, et s’il doit un petit peu changer, ça me va. Je resterai un gars qui pense d’abord à l’équipe. »