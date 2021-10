L’un des principaux objectifs d’Ime Udoka cette saison est de ramener une hiérarchie et un cadre chez des Celtics qui s’étaient perdus la saison dernière, les rôles étant mal définis pour la dernière campagne de Brad Stevens.

Pour cela, le nouveau coach de Boston a ainsi confié qu’il n’était « pas fan », contrairement à son prédécesseur (et désormais président) des « cinq majeur » amovibles qui pouvaient changer en fonction des duels. L’élève de Gregg Popovich veut des titulaires « fixes », les changements étant simplement dictés par les blessures.

Reste désormais à voir qui débutera pour Ime Udoka. Pour l’instant, l’entraîneur assure n’avoir pas déterminé son cinq majeur, même si Marcus Smart, Jaylen Brown et Jayson Tatum sont inamovibles.

Il s’agit donc de trouver les deux joueurs qui les accompagneront. Impressionné par Al Horford, le coach a confié qu’il envisageait un cinq de grande taille, avec donc le Dominicain et Robert Williams sous le cercle, Jayson Tatum retrouvant alors son poste d’ailier. Mais il est aussi possible qu’il n’y ait qu’un seul intérieur parmi les titulaires, avec Dennis Schröder ou Josh Richardson pour former un groupe plus mobile.

Dernière option : la possibilité d’insérer un jeune joueur dans le cinq, comme Payton Pritchard ou Aaron Nesmith.