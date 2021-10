Al Horford, le chaînon manquant pour Boston ?

C’est l’un de ces ajustements estivaux passés inaperçus, mais le retour d’Al Horford chez les Celtics pourrait bien être l’un des recrutements les plus intelligents de la dernière intersaison. À 35 ans, le Dominicain a effectivement été récupéré par les C’s, contre Kemba Walker, dans cet échange entre indésirables aux contrats boulets.

Mais, tandis que le meneur n’entrait pas dans les plans du Thunder, « Big Al » aura quant à lui un rôle important à jouer, à Boston. Seul trentenaire de l’effectif, l’intérieur reprendra ainsi son statut de « grand frère », aux côtés des Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart et autres Robert Williams, qu’il a déjà côtoyés entre 2016 et 2019.

Sur le terrain, Al Horford sera également très attendu, puisque son apport ne se limitera pas qu’au vestiaire. Et, la bonne nouvelle, c’est qu’il impressionne son nouveau coach, Ime Udoka, depuis le début du « training camp ».

« Il donne l’impression de très bien se sentir, depuis le début du camp d’entraînement », confie l’ancien élève de Gregg Popovich. « Il nous a expliqué comment il avait pris son soin de son physique et à quel point il était heureux d’être de retour. Il paraît vif, frais et rajeuni, donc nous aimons beaucoup ce que nous voyons de lui. »

Un repos bénéfique et nécessaire

Forcément interrogé au sujet de sa belle forme actuelle, Al Horford a bien voulu donner sa recette miracle : du repos. Il faut dire que, depuis le début de sa carrière en 2007 et avant cette année, les équipes du quintuple All-Star s’étaient toujours (!) qualifiées pour les playoffs. Sauf en 2021, donc, puisque le Thunder a terminé 14e à l’Ouest.

En clair, en dehors de la campagne 2020/21, et de cet exercice 2013/14 où il était malheureusement blessé au moment des playoffs, l’ancien joueur des Hawks n’a jamais eu un été complet pour travailler et se reposer.

« J’ai eu beaucoup de temps pour travailler cet été », souligne-t-il. « D’habitude, quand vous en avez fini avec les playoffs, vous êtes tellement fatigué et épuisé que vous devez faire certaines choses pour retrouver votre forme habituelle. Mais, cet été, j’étais en bonne santé et j’ai pu faire de la musculation et travailler sur ma condition physique, comme je le voulais. Donc je me sens vraiment bien à l’approche de cette nouvelle saison. Je ne me suis peut-être jamais senti aussi bien dans ma carrière, pour être honnête. Et je suis très excité par cette sensation et par cette opportunité, ici. »

Au sortir d’une saison où il n’a joué que 28 matchs, avant d’être mis sur la touche par les dirigeants d’OKC, Al Horford est donc prêt à rebondir. Considéré par son nouveau président Brad Stevens comme une prise « énorme », compte tenu de son leadership tout en « silence, mesure et patience », il se dit d’ailleurs « reconnaissant » de revenir à Boston, ne pouvant ainsi cacher son enthousiasme vis-à-vis de cette situation.

« J’ai l’impression d’avoir beaucoup à prouver et à donner », estimait, lors du Media Day, l’ancien pensionnaire de Florida. « Je ne préférerais être nulle part ailleurs qu’ici, à porter un maillot vert et montrer ce que je peux faire. J’attends la nouvelle saison avec impatience, pour aider notre équipe à gagner. »

Rouage essentiel dans la machine celte

Capable de prendre « les bonnes décisions » dès qu’il a le ballon entre les mains, d’après Ime Udoka, Al Horford retrouve une franchise où il n’a justement jamais été aussi responsabilisé dans l’organisation, affichant 5.0, 4.7 puis 4.2 passes de moyenne, lors de ses trois années dans le Massachusetts.

Polyvalent au possible, le 3e choix de la Draft 2007 pourrait même profiter de ses qualités en la matière pour intégrer le cinq de départ des Celtics, en lieu et place de Robert Williams, pourtant prolongé au prix fort cet été et appelé à incarner l’avenir de la franchise au poste 5.

« La polyvalence est un atout [pour notre cinq de départ], et quelqu’un comme Al [Horford] possède de solides arguments à faire valoir, en raison de sa forme actuelle, de son jeu, de son leadership et de ce qu’il apporte », avoue à ce propos le coach des C’s. « J’ai parlé de polyvalence, et il peut à la fois porter le ballon, faire des passes, shooter et initier des actions depuis différentes zones en attaque, donc c’est un véritable atout pour nous, à ce niveau. Même s’il s’agira également de trouver le bon équilibre avec notre banc. »

En dehors de ça, Ime Udoka souhaiterait aussi que Al Horford soit plus entreprenant en attaque. Avec ses 14.2 points, 6.7 rebonds et 3.2 passes de moyenne en 2020/21, à 45% aux tirs, 37% à 3-points et 82% aux lancers-francs, le Dominicain reste sans conteste une arme offensive précieuse, dont Boston aurait tort de se priver.

« Je vais lui demander d’être agressif », insistait celui qui a déjà eu « Big Al » sous ses ordres, en 2019/20 à Philadelphie, lorsqu’il n’était qu’un assistant de Brett Brown. « À Philadelphie, certaines franchises prenaient Joel [Embiid] à deux et nous n’en profitions pas toujours. Donc je lui disais d’être qui il est et il y est un peu plus parvenu à Oklahoma City. Donc nous voulons nous appuyer là-dessus. Si nos adversaires veulent mettre un joueur plus petit sur lui en défense, nous tenterons souvent de leur faire payer. »

Faire davantage entendre sa voix

De son côté, Al Horford compte gagner en importance dans le vestiaire, par rapport à son premier passage dans le Massachusetts. Et, pour ce faire, il fera en sorte de faire bien plus entendre sa voix.

« J’aimerais être plus vocal », indique-t-il, au sujet de son principal objectif personnel. « Parler de ce que je vois, parler avec mes coéquipiers au besoin, intervenir davantage et en faire plus à ce niveau. Avant, je me concentrais sur moi-même et j’étais surtout un leader par l’exemple, mais je me sens plus à l’aise désormais. Je connais bien pas mal de joueurs et c’est plus simple de leur parler, de leur dire ce que je ressens. »

Coéquipier d’Al Horford chez les Sixers, Josh Richardson se dit d’ailleurs ravi et disposé à écouter et retrouver l’ex-intérieur All-Star chez les Celtics. Un joueur qui l’a plutôt marqué, avec son professionnalisme.

« Al [Horford] est quelqu’un de très professionnel, il fait beaucoup de choses au quotidien », rapporte ainsi l’arrière. « Ce n’est peut-être pas le plus vocal ou le plus extravagant, mais il sera toujours là, il travaillera toujours et il s’occupera toujours de ce qu’il a à faire. C’est ce que j’apprécie vraiment chez lui. »

Tout semble aller pour le mieux actuellement, pour Al Horford à Boston, et Ime Udoka espère évidemment que cela se poursuivra au fil des jours, et que son intérieur ne sera pas rattrapé par les problèmes physiques.

« Il a été formidable depuis le début du camp d’entraînement et nous voulons qu’il réalise toutes ces choses qu’il sait bien faire, tout en restant agressif et à la recherche du panier », conclut Ime Udoka.