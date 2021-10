Le destin d’Ime Udoka, promu coach principal à Boston après le changement de poste de Brad Stevens, a bouleversé celui de Damon Stoudamire. Celui qu’on surnomme « Mighty Mouse » a été l’un des premiers techniciens qu’Ime Udoka a contacté dans l’optique de composer son staff, avant même d’être assuré d’avoir le job !

« Je lui ai dit : « Assurons-nous d’abord que tu l’obtiennes et nous parlerons après. Puis je lui ai souhaité bonne chance », s’est remémoré Damon Stoudamire.

Une amitié de longue date

Le soir suivant, Ime Udoka a recontacté son ancien coéquipier aux Spurs lors de la saison 2007-2008 pour lui confirmer la bonne nouvelle. De son côté, Damon Stoudamire a rapidement dû peser le pour et le contre alors qu’il s’apprêtait à entamer une sixième saison avec les Pacific Tigers (NCAA I). L’idée d’un retour en NBA n’était pas vraiment dans ses plans, jusqu’à ce que se présente cette opportunité, qu’il a saisie presque sans hésiter.

« Le faire pour Ime a été une décision facile à prendre. Je n’ai même pas eu à y penser. Vous voulez travailler avec des gens formidables et de qualité, et la relation que j’ai avec lui va au delà du basket, donc ça a été facile ».

Avant même d’évoluer en NBA, les deux se connaissaient de longue date malgré leurs quatre ans d’écart, originaires tous les deux de Portland. Ils ont ensuite pu se connaître en partageant une connexion commune, Erin Cowan, agent d’Ime Udoka et conseiller de Damon Stoudamire. Ce dernier a ainsi suivi l’évolution d’Ime Udoka et lui a sans doute été de bon conseil au cours de sa carrière.

Sa mission : aider Ime Udoka à endosser son nouveau costume

A Boston, Ime Udoka a eu l’occasion de renvoyer l’ascenseur à son « grand-frère » en lui proposant de retrouver la NBA mais aussi de continuer à agir en grand frère au sein du staff, notamment grâce à son expérience d’entraîneur principal et sa connaissance du jeu.

« Même si ça n’a pas été en NBA, je me suis assis à cette place et je sais ce que ça fait. Et j’ai l’impression que mon travail consiste de l’aider avec ça et de l’aider à anticiper les choses, l’orienter mais sans lui donner les réponses. Personne ne peut vous donner les réponses quand vous êtes à cette place. Mais l’une de mes tâches est de l’aider à faire des choix et à le guider », a ajouté l’ancien meneur de jeu hyperactif.



Les Celtics sont un peu dans le creux de la vague et s’orientent donc vers un nouveau projet avec l’arrivée d’Ime Udoka. Pour autant, l’effectif actuel est tout de même doté d’éléments de choix à commencer par Jaylen Brown et Jayson Tatum qui incarneront encore les principaux atouts de la franchise du Massachusetts en 2021-2022. Une base de travail qui semble ravir Damon Stoudamire

« C’est fou de voir à quel point ces gars sont jeunes et combien ils ont déjà eu du succès », a poursuivi Damon Stoudamire. « On ne se rend pas compte avant d’entrer dans ce gymnase, mec, qu’il y a beaucoup de talent sur le terrain. Il y a beaucoup de profondeur dans l’effectif, beaucoup de compétition. Je pense que nous sommes meilleurs que les gens ne le pensent ».