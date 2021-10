Justise Winslow, le pari des Clippers

Après deux dernières saisons pourries par une blessure à la hanche, à Miami puis Memphis, Justise Winslow a atterri cet été à Los Angeles, du côté des Clippers. Là-bas, il tentera de retrouver des sensations, pour mieux reprendre le fil d’une carrière mise sur pause, depuis environ deux ans, alors qu’il jouait son meilleur basket.

Hasard ou coïncidence, c’est la grave blessure d’un autre joueur, à savoir Kawhi Leonard, qui lui a en quelque sorte permis de se faire une place dans l’effectif californien. Mais le plus dur commence désormais pour l’ailier de 25 ans, qui souhaite mettre définitivement derrière lui cette difficile épreuve, dans un environnement nouveau (et où il fait bon vivre).

« Il s’est passé beaucoup de choses, sur et en dehors des terrains », rappelle-t-il, pour The Athletic. « À cause de ma blessure, j’essayais de prendre les matchs les uns après les autres et de déterminer où je pouvais apporter pour l’équipe. Mais avec le calendrier et les voyages, c’était compliqué de trouver du temps pour travailler et de retrouver mon rythme. Je faisais juste en sorte de m’intégrer dans une équipe déjà rodée, malgré le peu d’entraînements qui compliquaient la donne. Mais cette intersaison de trois mois m’a permis de me sentir mieux et de retrouver progressivement mon jeu. Ça va bien pour moi, mais c’était une blessure difficile, je ne la souhaite à personne. »

Polyvalence et sacrifice comme maîtres-mots

Récupéré par les Grizzliers en février 2020, en échange de Jae Crowder, Andre Iguodala et Solomon Hill, Justise Winslow n’a disputé, en tout et pour tout, que 26 matchs avec la franchise du Tennessee, en un an et demi (pour 6.8 points, 4.5 rebonds et 1.9 passe de moyenne). Entre rechute, concurrence et absence de sensations, il n’est jamais parvenu à faire son trou dans la rotation de Taylor Jenkins, pourtant disposé à faire jouer les jeunes.

Pour autant, l’ancien pensionnaire de Duke garde un excellent souvenir de son passage, certes raté, aux Grizzlies.

« C’était super », livre-t-il ainsi. « C’est l’un des meilleurs staffs que j’ai côtoyé dans ma carrière. L’équipe médicale était top, jeune et plaisante, il y avait une bonne énergie et ça m’a beaucoup aidé dans mon processus de rééducation, afin de ne pas déprimer ou trop m’apitoyer sur mon sort. J’avais besoin d’une telle transition après Miami et ça m’a aidé à en être là où j’en suis aujourd’hui. »

Plus posé, positif et réfléchi, Justise Winslow entend clairement ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière chez les Clippers, longue de déjà six saisons, sans déroger à ce qui a toujours fait sa force par le passé, à Miami : la polyvalence et le sens du sacrifice.

« Simplement être qui je suis, c’est-à-dire un meneur des deux côtés du terrain », juge-t-il, quand on l’interroge sur ses attentes personnelles, à Los Angeles. « Comme vous le savez, il n’y a plus vraiment de postes aujourd’hui, donc je vais chercher à avoir la balle entre mes mains, à prendre les bonnes décisions, jouer sans ballon, être complémentaire des joueurs déjà en place, être un leader en défense et faire toutes les petites choses qu’il faut pour aider l’équipe à gagner. »

Futur pivot du « very small-ball » californien ?

Et pour justement aider la franchise de Los Angeles à passer des tours en playoffs, malgré les interrogations entourant le retour de Kawhi Leonard, Justise Winslow est donc conscient qu’il devra être capable de dépanner n’importe où, en fonction du schéma tactique de Tyronn Lue.

Un coach qui adore notamment s’appuyer sur le « small-ball » et qui pourrait profiter de la dureté de son « couteau-suisse » d’ailier pour l’utiliser dans la raquette, au poste 4, voire au poste 5. Ce qui n’inquiète pas le moins du monde le principal intéressé, mesuré à 1m98.

« Je me sens à l’aise [dans le small-ball] », confie ainsi le 10e choix de la Draft 2015. « Durant mon année rookie, j’ai commencé au poste 5 en playoffs, en demi-finale de conférence face à Toronto [Game 5 et Game 6]. J’ai aussi joué meneur et sur l’aile. Au début, le plus dur sera donc de m’habituer à mes coéquipiers, plutôt qu’à mon poste. Pour connaître leurs tendances et savoir où ils aiment avoir le ballon, qui coupe vers le panier, qui joue dos au panier. »

« Low-risk, high-reward » ?

Dur au mal comme Justise Winslow, avec qui il devrait d’ailleurs être souvent aligné sur le terrain, le tout aussi polyvalent Terance Mann n’est en tout cas pas non plus inquiet, lorsqu’il s’agit d’évoquer l’intégration de son nouveau coéquipier, en Californie.

« Il va devoir regarder et apprendre ce que nous faisons, par rapport au ‘pick-and-roll’ ou ‘small-ball’ par exemple », estime la révélation de la dernière campagne des Clippers. « Mais il a déjà progressé à ce niveau en seulement deux jours et il nous reste encore beaucoup de temps avant le premier match de la saison. Donc ça devrait aller pour lui. »

Véritable boule d’énergie, qui doit encore progresser au shoot mais qu’il vaut mieux avoir avec que contre soi, Justise Winslow n’a pas donc tardé à séduire sa franchise, finaliste de conférence cette année à l’Ouest.

« La façon dont il capte les rebonds et se projette en contre-attaque », retient essentiellement Tyronn Lue, invité à aborder les domaines dans lesquels s’est distingué l’ancien « Blue Devil », signé pour deux ans. « Ça nous amène quelque chose de différent encore dans l’équipe. Il est capable de créer du jeu et faire des passes. Nous l’avons utilisé en tant que meneur remplaçant, comme il le faisait à Miami, car il va parfois jouer poste 1 avec nous. Mais il jouera aussi poste 5, puisqu’il peut faire beaucoup de choses. Entre ses déplacements, la manière dont il défend et la façon dont il porte le ballon, il a déjà montré pas mal de choses, ces deux dernières semaines. »