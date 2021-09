Si Ben Simmons ne veut plus jouer aux Sixers, c’est parce qu’il a le sentiment que son jeu n’est pas compatible avec celui de Joel Embiid. C’est en tout cas ce que le camp de l’Australien a laissé fuiter il y a quelques jours.

Interrogé sur le sujet, le Camerounais n’est pas dupe et sait d’où provient cette information. « Je l’ai vu. Je ne sais pas si ça vient directement de lui mais avec ce qu’il s’est passé ces derniers mois, le fait qu’il ne soit pas là… On peut logiquement savoir d’où ça vient, que ce soit son agent ou des proches. »

Qu’en pense donc le pivot ? « C’est décevant. Parce que ces dernières années, la façon dont notre équipe a été construite… Regardez l’an passé, j’étais le pire shooteur à 3-points du cinq majeur (en dehors de Ben Simmons, donc) et je tirais à 38% de réussite. On a toujours eu des shooteurs, et j’ai le sentiment de pouvoir jouer avec n’importe qui, et de rendre tout le monde meilleur sur le terrain. Je n’ai pas forcément besoin de shooteurs mais au fil des ans, et regardez quand on a fait signer Al (Horford), c’était pour être certain qu’on avait un pivot shooteur. Pour la majeure partie de ma carrière, j’ai dû m’écarter à 3-points, et ça me va. J’aime être un joueur de basket complet. J’aime tout faire sur le terrain. Mais que ce soient les shooteurs ou le pivot qui s’écarte et tout ça, nous l’avons eu. Et nous l’avons encore (…) J’ai le sentiment que nos équipes ont été construites selon ses besoins. »

Joel Embiid rappelle ainsi à son camarade que beaucoup de choix du « front office » ont été faits pour lui.

« C’est donc assez surprenant pour moi. Je l’ai toujours dit mais la principale raison de la signature de Al (Horford) ici, c’était lui. On s’est débarrassé de Jimmy (Butler), ce que je considère toujours comme une erreur, pour être certain qu’il aurait le ballon. C’était le choix des dirigeants. »

Alors, même s’il répète que l’équipe est « meilleure avec » Ben Simmons, Joel Embiid reconnait que « la situation est bizarre, décevante et à la limite de l’irrespect pour tous les gars qui sont ici, à se battre pour leur carrière ».