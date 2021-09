Payton Pritchard impressionne déjà les nouveaux Celtics

Il a suffi de quatre matchs pour avoir la confirmation que Payton Pritchard était désormais bien au dessus du niveau Summer League (16.8 points, à 47% de réussite à 3-points, 5.8 rebonds, 8.5 passes décisives, 1.8 interceptions), et donc seulement deux jours d’entraînement pour qu’il épate la galerie, particulièrement les nouveaux éléments des Celtics comme le pivot Enes Kanter.

« Payton joue incroyablement bien », a déclaré le turc à l’issue de l’entraînement de mercredi. « Nous jouions un match de préparation et il donnait tout ce qu’il avait, il était compétitif et dirigeait. Il va sur le terrain et donne tout son cœur. Je n’avais jamais joué avec lui auparavant, mais il va être un gros problème pour les autres équipes. Je suis juste heureux qu’il soit de notre côté ».

A la tête d’une formation NBA pour la première fois de sa carrière en tant qu’entraîneur principal, Ime Udoka a également pu se réjouir de l’attitude de son meneur sophomore, dans la lignée de ce que Payton Pritchard produit depuis plus d’un mois.

« Il est génial », a glissé Udoka. « Il est génial depuis que vous l’avez vu en Summer League. Il est génial à l’entraînement, et il continue sur cette lancée pendant le camp ».

Toujours dans la bonne agressivité

Le nouveau coach des Celtics sait qu’il pourra compter sur un soldat en sortie de banc, un joueur dont les performances vont contribuer à pousser vers le haut Marcus Smart et Dennis Schroder, ses deux concurrents à la mène.

« C’est un gars qui ne manque évidemment pas de confiance, et donc il arrive en s’accrochant. Évidemment, nous avons des meneurs vétérans qui sont très compétitifs aussi, donc c’est plaisant de voir ces trois gars s’affronter, en comptant Dennis et Marcus », a-t-il ajouté. « Payton est un gars à qui on n’a pas besoin de dire de jouer sans retenue. Il va être très agressif et jouer comme il sait le faire, mais nous essayons de lui enseigner davantage la position, sans chercher à marquer à chaque fois. En sortie d’écran, il peut facilement finir au cercle. Mais ça attire aussi du monde, donc vous devez faire le bon choix. Mais il est génial, et son tir est évidemment un énorme atout pour ce que nous voulons faire ».

Fort d’une année d’expérience supplémentaire, et avec sa nouvelle capacité à déclencher son tir à plus d’un mètre derrière la ligne à 3-points, Payton Pritchard s’apprête à aborder sa saison sophomore avec le même appétit que lors de sa saison rookie.

« Il s’agit simplement d’être confiant et de continuer à travailler sur mon art et mon jeu, et puis évidemment, grâce à mon travail, cela se répercutera sur le jeu. Donc pour moi, c’est juste un processus étape par étape. Je continue à grandir avec l’équipe et à trouver ce que je peux faire pour aider à gagner des matchs », a-t-il souligné.