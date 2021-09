Daniel Theis, l’atout expérience des jeunes Rockets

Devenu titulaire au poste de pivot, chez les Celtics puis chez les Bulls, Daniel Theis a fait fructifier ses bonnes performances des deux dernières saisons (9.4 points, 6.0 rebonds et 1.1 contre de moyenne depuis 2019/20), cet été, en s’engageant avec les Rockets, pour 36 millions de dollars sur quatre ans.

À Houston, l’Allemand découvrira cependant un tout nouveau rôle, puisqu’il aura pour mission première de jouer les mentors des jeunes talents texans, en compagnie d’Eric Gordon, D.J. Augustin, David Nwaba, Danuel House et peut-être John Wall. Et pour être le parfait « grand frère » des Jalen Green, Kevin Porter Jr, Kenyon Martin Jr, Josh Christopher, Usman Garuba et autres Alperen Sengun, Daniel Theis s’appuiera notamment sur ses années passées dans le Massachusetts.

« J’ai eu la chance d’apprendre, grâce à Al Horford et Aron Baynes à Boston, ce que ça signifie d’être un leader », livre-t-il, à USA Today, à l’occasion du Media Day de sa nouvelle franchise. « Et j’espère désormais que je pourrai en faire de même ici, avec Jalen [Green], Josh [Christopher], mais aussi Usman [Garuba] et [Alperen Sengun] qui arrivent d’Europe, afin de les aider à s’adapter à la NBA, à se développer et à progresser, d’année en année. »

Transmettre son savoir aux jeunes européens de l’effectif

Justement, l’apport de Daniel Theis devrait être d’autant plus important auprès de Usman Garuba et Alperen Sengun. Deux joueurs qui, comme lui, évoluent principalement dans la raquette et qui sont, surtout, passés par l’Europe avant de s’envoler pour les États-Unis et la NBA.

« C’est un basket différent ici », analyse l’intérieur de 29 ans. « Vous avez pu le constater cet été, quand les joueurs de Team USA ont parlé du jeu FIBA, de la façon de scorer et de jouer. C’est beaucoup plus physique et c’est aussi plus rapide. En Europe, vous jouez selon des systèmes, en allant généralement au bout du chronomètre. Ici, si vous êtes ouvert, vous prenez vos tirs. Il faut aller vite. Et, cette année, notre objectif sera de jouer rapidement, nous avons des joueurs athlétiques. Ce sera ça leur principal ajustement : la rapidité du jeu par rapport à l’Europe. »

Ancienne tête d’affiche du championnat allemand, de 2010 à 2017, où il a d’ailleurs connu beaucoup de succès avec Bamberg sur les plans individuel et collectif, Daniel Theis ne manque évidemment pas de conseils pour ses jeunes coéquipiers, à trois semaines de leurs débuts officiels dans la Grande Ligue.

« Se comporter comme des éponges », leur recommande le pivot de la « Mannschaft », qui a mis du temps avant de s’adapter au jeu NBA, entre 2017 et 2019. « Il faut emmagasiner tout ce qui est possible, à l’entraînement ou en match. C’est important de tout observer, d’apprendre et de poser des questions. Quant à moi, en tant que vétéran, je vais devoir communiquer un maximum. »

Future clé de voûte de la défense texane ?

La communication, un aspect dans lequel Daniel Theis sera justement très attendu, compte tenu de son vécu dans la ligue. Notamment en défense, où la moindre erreur à ce niveau peut se payer cash.

Et le meilleur défenseur de la saison 2016/17 de Bundesliga est conscient qu’il se devra, lui, d’être irréprochable dans ce secteur, afin de ne pas handicaper davantage les Rockets. Une franchise que l’on n’imagine déjà pas particulièrement imperméable défensivement et qui envisage, en prime, de jouer sur un tempo élevé, en 2021/22.

« Je peux être un point d’ancrage en défense, un peu comme à Boston ou Chicago », estime pour conclure l’Allemand. « Le pivot voit toujours tout. Je dois être vocal dans la couverture du ‘pick-and-roll’, je dois protéger mes coéquipiers. Des erreurs auront lieu mais, moi, je dois être là quoi qu’il arrive, pour les aider. Tout est question de confiance et de communication en défense, ça doit constamment être le cas. Et, si nous pouvons réussir des stops défensifs, nous pourrons alors jouer vite. »

Reste à savoir si les prédispositions défensives de Daniel Theis lui permettront d’intégrer le cinq de départ de Houston, aux côtés de Kevin Porter Jr, Jalen Green, Christian Wood et, potentiellement, Jae’Sean Tate.