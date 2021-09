Chris Paul : « On doit garder cette mentalité d’outsider »

Ayant enfin brisé le signe indien en se qualifiant enfin, non seulement en finale de conférence mais également en Finales NBA, Chris Paul n’aura cependant pas pu soulever le trophée Larry O’Brien face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo. Toute de même prolongé par les Suns sur quatre ans pour 120 millions de dollars, il a effectué sa deuxième rentrée avec les Suns et le meneur vétéran veut garder le cap.

« Nos attentes sont d’arriver à la salle et de reprendre le travail depuis le début. On doit s’y remettre dès le premier jour », a asséné Chris Paul lors du media day des Suns. « Ce n’est pas non plus comme si on arrivait dans cette saison et qu’on connaissait déjà les séries de playoffs. On va reprendre les bases comme la saison passée. Il y a beaucoup de choses qu’on peut et qu’on veut encore améliorer. C’est ce qui fait le charme de la saison. Aller aussi loin qu’on l’a été était très bien mais, quand on s’est tous revus, on se souvenait vraiment du processus, de tous les moments qui nous ont amenés aussi loin. »

Issu de l’école Spurs, Monty Williams a repris à son compte la façon de faire développée par Gregg Popovich à San Antonio. À Phoenix aussi, le camp d’entraînement va donc servir à réviser les fondamentaux. Sans sauter d’étape.

« On doit tout reprendre du début »

Chris Paul estime en tout cas que son équipe ne doit pas se reposer sur ses lauriers et se satisfaire de son parcours des derniers playoffs. « On doit garder cette appétit, cette mentalité d’outsider. On doit garder cette même énergie pour commencer et pendant toute la saison, même si on aura plus de matchs à la télé [nationale] que l’an passé. Mais on sait aussi que les autres équipes vont venir pour nous faire tomber. On doit simplement vouloir les battre plus qu’eux veulent nous battre. Et on doit continuer à construire. On sait que ça se fera étape par étape. »

Elément moteur de la progression des Ayton, Bridges et Payne la saison dernière, CP3 aura encore son rôle de mentor et de professeur dans les vestiaires de Phoenix. Il s’assurera également que ses coéquipiers ont, comme lui, bien mis les Finales dans le rétroviseur. À 36 ans, chaque opportunité vaut son pesant d’or pour le meneur.

« Je n’ai pas pensé aux Finales si souvent que ça pour vous dire la vérité. Tout s’est enchaîné très vite. J’ai vu des images [des Finales] récemment et je m’en souvenais globalement mais pas forcément en détail. Et puis, à ce stade, il s’agit de se concentrer sur cette année. On est passé au-delà [de la défaite] et on a compris que, pour avoir une nouvelle opportunité de gagner, on doit tout reprendre du début. »