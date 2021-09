Prolongation rime avec moins de pression pour John Collins

La saison 2020/21 représentait une saison charnière dans la carrière de John Collins. Avec le renfort d’un Clint Capela au poste 5, revenu à 100% de ses capacités en début d’exercice, l’ailier-fort a quelque peu changé sa façon de jouer, en occupant moins l’espace près du cercle et en trouvant d’autres moyens d’apporter à l’équipe.

Dans un sens, son adaptation faisait partie de la clé de la réussite des Hawks la saison passée et John Collins a tenu son rang, élevant ensuite, comme les autres, son niveau de jeu après la prise de pouvoir de Nate McMillan. Son apport a également été précieux en playoffs, et il a donc signé une belle prolongation de contrat à la clé : un engagement longue durée de quatre ans avec une « player option » sur la cinquième année, le tout pour la rondelette somme de 125 millions de dollars. Un accomplissement qui le soulage à l’entame de cette nouvelle saison.

« Je n’ai pas envisagé d’être échangé. Je n’ai pas à penser à perdre ce que j’avais construit, et je n’ai pas à penser à faire mes valises. Je sais que je vais être ici, et que je peux continuer de m’appuyer sur ce que j’ai construit. Je suis juste heureux de pouvoir terminer, ou essayer de terminer, ce que j’ai commencé », a-t-il déclaré à l’occasion du Media Day. « Il y a moins de pression pour moi, à mon avis, que l’année dernière. Je ne sais pas si c’est vraiment le cas ou si c’est ce que ressentent les fans, mais pour moi, il y a moins de pression parce que j’ai l’impression que l’année dernière, c’était le stress ».

Être à la hauteur des attentes en tant qu’équipe, le défi de 2021-2022

Renforcé dans ses certitudes sur ses capacités, davantage en confiance et plus à l’aise chaque jour au sein d’un groupe qu’il a vu grandir depuis 2017, John Collins tâche désormais d’agir en leader, incitant parfois le groupe à se rassembler à l’entraînement, lorsqu’il sent que c’est nécessaire.

« Mais je n’ai pas nécessairement besoin de toujours le faire. Ça fait partie de la notion d’être un leader complet dans mon esprit, d’être capable de le faire sur le terrain et aussi de comprendre le timing de quand et quoi dire, à qui le dire, et d’être aussi capable d’écouter quand quelqu’un a quelque chose à me dire aussi », a-t-il ajouté. « Tout ça fait partie de la façon dont je veux continuer à me comporter, et de l’énergie que je veux apporter à l’identité victorieuse que nous essayons de construire ».

Même s’il ressentira moins de pression à titre personnel, John Collins ne compte pas la relâcher pour autant. Après avoir réalisé un parcours impressionnant la saison passée, les Hawks savent qu’ils vont être attendus au tournant.

« C’est vraiment la seule chose qui nous met la pression, c’est que nous avons conscience que nous avons une équipe extrêmement talentueuse qui a montré et vu des choses, et dont on attend qu’elle gagne. Gagner quand on attend de vous que vous gagniez est, je dirais, le défi le plus difficile. C’est plus facile de gagner quand personne ne s’attend à ce que nous venions et cassions la baraque comme nous l’avons fait. Mais maintenant, les gens attendent de nous que nous poussions et soyons meilleurs ».

Après tout, la pression n’est-elle pas toujours meilleure lorsqu’elle est partagée ?