Dennis Schröder aux Celtics pour tourner la page

Dennis Schröder ne va pas se plaindre, et personne ne plaindra Dennis Schröder, dont les émoluments perçus en carrière vont dépasser les 70 millions de dollars cette saison.

A-t-il vraiment refusé une prolongation de 84 millions de dollars sur quatre ans la saison dernière aux Lakers ? Sa réponse n’est pas claire. « Les Lakers nous ont dit qu’ils ne voulaient pas parler de prolongation durant la saison donc, au bout du compte, je n’ai jamais eu ce contrat sous les yeux », a-t-il expliqué. « C’est une chose. Mais ils voulaient parler et, au final, moi et mon agent avons décidé de ne pas signer ce contrat. »

L’offre semblait donc bien réelle, tout comme la chute, puisqu’il a finalement signé aux Celtics pour un montant annuel quatre fois moins élevé quelques mois plus tard. Mais le meneur allemand a d’abord tourné sa décision en dérision avant de la prendre avec philosophie, se tournant désormais vers ce qui l’attend à Boston.

« Quand la free agency a commencé, il y a eu quelques jours où mon agent et moi avons discuté un peu et il m’a dit : ‘Ecoute, nous ne pensions pas que ça allait se passer comme ça’. Mais quelques jours après, j’avais quelques options et je parlais à quelques équipes et Boston était juste ce qui collait le mieux, avec le bon état d’esprit », a-t-il déclaré lors du Media Day organisé par la franchise du Massachusetts.

« Je veux être à l’aise dans une situation où je sais que les gens m’apprécient »

Dennis Schröder a ajouté avoir reçu beaucoup de retours positifs concernant l’organisation des C’s, notamment de la part de Sam Presti, son ancien GM à OKC avec qui il continue d’échanger. La présence d’Al Horford, son ancien coéquipier lors de ses jeunes années à Atlanta, a aussi pesé dans son choix.

« C’était un grand signe pour moi et c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de venir à Boston. Je suis enthousiaste de jouer avec Jayson Tatum, avec Jaylen Brown, avec Marcus (Smart) et tous ces autres gars, je pense que nous avons un super groupe de gars qui se battent et qui veulent gagner. Donc, je suis vraiment enthousiaste ».

Alors que des rumeurs ont fait état de tensions dans le vestiaire des Lakers, notamment entre Anthony Davis et lui, l’Allemand a plus ou moins confirmé qu’il n’était pas à l’aise à Los Angeles.

« L’argent ne fait pas tout, tout le temps », a-t-il lancé. « Je veux être à l’aise dans l’environnement où je suis, être dans une situation où je sais que les gens m’apprécient. C’est l’essentiel. J’adore la franchise des Lakers, ils ont réussid e grandes choses mais, pour moi, ça ne collait pas à 100%. Et vu la manière dont les choses se sont passées, il faut juste regarder vers l’avant et essayer de continuer à s’améliorer, et essayer de montrer aux gens ce dont vous êtes capable. Ensuite tout se remettra dans l’ordre ».

Après tout, Dennis Schröder vient à peine d’avoir 28 ans. Le temps dira si son choix de confort aura été « payant ».