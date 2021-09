Jason Kidd compare Luka Doncic à un jeune Picasso

Jason Kidd s’est mué en critique d’art le temps de la conférence de presse du « media day » organisé par les Mavs, pour dresser une comparaison entre deux phénomènes : Pablo Picasso et Luka Doncic.

Comme le peintre espagnol, le meneur de jeu slovène a du génie dans les mains et s’est distingué par sa précocité. Mais Luka Doncic n’est pas encore atteint le sommet de son art, et pour Jason Kidd, sa progression passera par sa façon dont il fera davantage confiance à ses coéquipiers.

« Je vois Luka comme un jeune Picasso. Quelqu’un d’extrêmement talentueux, qui adore gagner et comprend comment il faut jouer au basket au plus haut niveau. En tant que coach, je ne sais pas si quelqu’un a dit à Picasso qu’il devait utiliser toute sa palette, mais je veux juste lui rappeler qu’il peut compter sur ses coéquipiers. Ses coéquipiers seront là pour l’aider. Je suis très enthousiaste d’avoir cette opportunité de travailler avec un jeune Picasso dont les peintures ont été incroyables jusqu’à présent et qui ne vont que s’améliorer avec le temps et l’âge », a déclaré le nouveau coach des Mavericks.

L’œil de Jason Kidd compte pour Luka Doncic

Ancien expert dans l’art de la poésie en mouvement avec un ballon en main, Jason Kidd sera peut-être davantage écouté par son disciple, qui dit avoir déjà beaucoup appris à ses côtés, et lui donne raison sur ce point.

« Il a gagné un titre bien sûr, mais surtout, il a joué au même poste que moi. Il a été champion ici en tant que joueur, donc il m’a déjà appris beaucoup. Il a été l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur passeur qu’on ait jamais vu, donc je pense qu’il va beaucoup m’aider », a notamment répondu le Slovène au sujet de son nouveau coach. « Je pense qu’il y a beaucoup de choses que je peux améliorer, en dehors du terrain, sur le terrain. Évidemment, c’est l’une d’entre elles. Je pense qu’il a raison, même si j’ai encore beaucoup de choses à prouver ».

Le camp d’entraînement va servir à poser les premières bases de ce nouvel équilibre que Jason Kidd va tenter d’établir au sein de son équipe.

« Ça va être un processus au cours de l’année. On va ajouter des éléments en cours de route. On sait que c’est facile de donner le ballon à Luka. Mais ce qu’on veut voir, c’est aussi que les autres gars s’accomplissent en tant que créateurs afin que nous puissions arriver dans le dernier quart-temps avec de la fraîcheur et la lucidité pour exécuter. On va bosser là-dessus au cours du camp d’entraînement », a-t-il conclu.