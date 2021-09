Frank Ntilikina : « C’est vraiment une bonne situation d’être coaché par Jason Kidd »

Quasiment sur le gong, Frank Ntilikina a réussi à décrocher un contrat. Free agent, laissé libre par les Knicks, le meneur de l’Equipe de France s’est engagé pour deux ans (1+1) à Dallas, et il débarque dans une équipe au fort accent new-yorkais. Il y retrouve ainsi Kristaps Porzingis, Trey Burke, Reggie Bullock et Tim Hardaway Jr !

« On a déjà effectué deux scrimmages à l’entraînement, dans les installations, et c’était bien de découvrir mes nouveaux coéquipiers, mais aussi de retrouver mes anciens partenaires. Beaucoup de têtes connues avec qui j’ai déjà jouées » rappelle le Français, qui révèle qu’il s’entraînait déjà l’été à Dallas. « Cela me facilite beaucoup les choses. Le premier jour est toujours spécial, dans un nouvel environnement… J’étais à New York depuis quatre ans, j’y vivais, et j’avais mes habitudes. C’est sûr que connaître déjà certains facilite les choses pour moi ».

« C’est vraiment excitant d’être coaché par un ancien joueur, et surtout lui car c’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire à ce poste »

Parmi ses anciens coéquipiers, il y a Reggie Bullock, arrivé quelques semaines avant lui à Dallas. Si Dallas les a recrutés, c’est notamment pour leurs qualités défensives, et Frank Ntilikina est prêt à montrer l’exemple.

« [Si je dois avoir un impact], ce sera d’abord en défense. Reggie et moi possédons une mentalité défensive, et on va clairement aider nos coéquipiers à franchir un cap, et ils semblent prêts à le faire. On a vu que c’était le côté du terrain où il y avait des lacunes, mais on peut progresser et s’améliorer en se concentrant là-dessus. »

Sur le plan personnel, Frank Ntilikina sait qu’il vit une saison décisive pour la suite de sa carrière, et il entend bien apprendre de Jason Kidd.

« C’est très excitant d’être coaché par un ancien joueur, et surtout lui car c’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire à ce poste. C’était un grand défenseur, très intelligent, et je veux lui piquer des trucs et apprendre de lui pour progresser. Je vais lui poser beaucoup de questions sur sa manière de voir le jeu. Pour moi, à titre personnel, et pour franchir un cap dans ma carrière, c’est vraiment une bonne situation d’être coaché par lui. »