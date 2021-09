Kyle Lowry impatient d’évoluer avec Jimmy Butler et Bam Adebayo

Après neuf saisons à Toronto, avec le titre de 2019 en point d’orgue, Kyle Lowry a changé d’horizon cet été, rejoignant le Heat dans un « sign-and-trade » en échange de Goran Dragic. À 35 ans, les meilleures années du meneur sont sans doute derrière lui, mais le féroce compétiteur n’est pas en pré-retraite en Floride.

Proche de Jimmy Butler, Kyle Lowry est même le parrain de la fille de « Jimmy Buckets ».

« Avoir cet amour du jeu en commun, cette façon de travailler dur et de vouloir gagner à tout prix, c’est la première chose qui nous a rapprochés », explique-t-il au Miami Herald, les deux hommes ayant vraiment appris à se connaître lors des JO de Rio, en 2016. « C’était du genre : ‘Ce mec veut vraiment jouer dur, il a vraiment dans la peau de ne pas vouloir que l’adversaire marque’. Il fera tout ce qu’il faut pour gagner. C’est comme ça que notre amitié a débuté, parce qu’il y avait un lien dans la victoire. Et qu’on ne pense qu’à ça : gagner. »

Jimmy Butler est-il trop dur ou trop franc avec ses coéquipiers ? Sans doute, et certains n’aiment pas du tout ça. Mais Kyle Lowry comprend totalement, d’autant qu’il lui ressemble beaucoup de ce point de vue.

« Quand quelqu’un est sincère à propos de qui il est et de ce qu’il veut, et qui est aussi franc que Jimmy, c’est plutôt bien qu’il s’en fiche. Il va dire ce qu’il veut. En tant qu’homme, je respecte cela. Il est censé dire ce qu’il pense et ne pas se retenir. Parfois, il peut être super agressif et affirmatif, mais c’est là que j’interviens pour le laisser me crier dessus et me laisser relayer le message » détaille le meneur.

Canaliser Jimmy Butler, catalyser Bam Adebayo

Kyle Lowry peut donc jouer le rôle d’intermédiaire entre Jimmy Butler et le reste de l’équipe, pour éviter que le bouillant arrière n’aille trop loin. Mais le rôle de l’ancien leader des Raptors ne sera pas que dans le leadership. Il compte bien également développer sa relation avec Bam Adebayo, pour aider ce dernier à passer un cap dans le jeu.

« Bam peut porter la balle. Il peut créer des actions, il est super athlétique. Il a beaucoup d’énergie, c’est un compétiteur. Je veux l’aider à trouver de meilleurs spots, à avoir des shoots plus faciles, des layups et des dunks. Et il va beaucoup m’aider aussi. Il va me poser de bons écrans. Donc notre relation va nous aider mutuellement, pour qu’il ait suffisamment confiance pour prendre ce petit floater à quatre mètres. Qu’il le prenne, et ça pourra l’aider à développer son jeu, peut-être même jusqu’à la ligne à 3-points. »

Avec l’intérieur, le meneur veut servir de catalyseur.

« L’un de mes principaux objectifs est de donner confiance à tout le monde et de faire en sorte que chacun se sente comme Superman sur le terrain » poursuit ainsi Kyle Lowry. « Et peu importe la situation, le chronomètre, le score, je veux que vous vous sentiez capable de faire tout ce que vous devez faire pour aider notre équipe à gagner. C’est ce que je pense pouvoir faire pour Bam Adebayo et les autres ».