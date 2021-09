Jermaine Dupri n’avait pu résister à l’envie de partager les premières images de la collaboration adidas x So So Def, son label musical mis à l’honneur sur ce coloris de la Trae Young 1.

Le modèle est doté d’une tige en mesh noir et blanc. Le logo et la signature de Trae Young apparaissent sur la languette et la tirette tandis que le logo du label ressort sur fond noir au niveau du talon. La semelle intermédiaire Lightstrike comporte trois bandes noires sur le côté et l’inscription « BOOST » en orange sur le talon.

« Dans le cadre de ma collaboration officielle avec So So Def, ce coloris célèbre l’un des labels les plus emblématiques d’Atlanta. So So Def est profondément ancré dans la culture du hip-hop sudiste et nous voulions rendre hommage à Jermaine Dupri pour les bases qu’il a posées dans la ville pour qu’elle devienne ce qu’elle est aujourd’hui sur la scène musicale », a déclaré Trae Young au sujet de sa nouvelle paire qui sera disponible le 5 novembre prochain au prix de 140 dollars.

(Via NiceKicks)

—

