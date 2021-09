La bonne année pour Bol Bol ?

44e choix de la Draft 2019, le cas Bol Bol est toujours aussi intrigant, à l’image du profil du joueur des Nuggets, un géant de 2m18 plutôt porté sur le tir extérieur. Alors que Denver avait de grosses ambitions ces dernières saisons, l’intérieur n’a pu disputer que des bouts de matchs (32 apparitions en 2020-2021 pour 5 minutes de temps de jeu en moyenne), et ses quelques éclairs n’ont eu que peu d’impact.

Malgré une progression assez lente, le staff des Nuggets est conscient des qualités de Bol Bol, Mike Malone en tête.

« C’est quelqu’un d’assez énorme en termes de stature physique, de taille, de longueur, et il est vraiment, vraiment talentueux », a-t-il récemment rappelé, ajoutant qu’il avait eu peu d’occasions de le mettre dans le grand bain. « Nos trois premières années, nous nous développions, et les jeunes gars avaient l’opportunité de jouer, et plus important encore, de jouer malgré toutes leurs erreurs qu’ils pouvaient faire. Bol n’a pas eu cette option ».

À l’approche de sa troisième saison en NBA, Bol Bol reste toujours au bout du banc face à la hiérarchie en place, composée de Nikola Jokic, MVP en titre, JaMychal Green voire Zeke Nnaji. Le pivot sait qu’il va donc devoir s’arracher cette année encore pour espérer voir le parquet.

Michael Porter Jr. pour le pousser

Pour y parvenir, son coéquipier Michael Porter Jr. essaie de l’aider à gagner en constance et en régularité, certain qu’il peut apporter à Denver dès à présent.

« Il marque des points, bloque des tirs, joue avec une bonne attitude et une bonne énergie. C’est vraiment bien à voir. J’essaie de rester dans son oreille parce que Bol Bol peut faire partie de cette équipe et nous aider à faire de grandes choses », a-t-il souligné. « Il faut juste qu’il change d’état d’esprit, et je pense qu’il est prêt à le faire. J’essaie donc de lui envoyer des SMS, de lui dire de passer du temps avec moi, de venir au gymnase avec moi le soir, des choses comme ça parce que ce gamin est très talentueux ».

Un ajustement également pointé du doigt par Mike Malone et qui fera peut-être la différence cette saison.

« Il est encore jeune, et cela ne nous a pas échappé. Mais il doit juste faire preuve d’un peu plus de constance, au jour le jour, en entrant et en sortant, et rester prêt pour que, lorsque son numéro sera appelé, il puisse aller sur le terrain et jouer à un haut niveau. Ensuite, vous obtenez des minutes un peu plus régulières, puis vous faites partie de la rotation et vous construisez à partir de là » a ainsi conclu le « head coach ».