Will Barton regonflé à bloc

Touché au genou en 2019/20 puis aux ischio-jambiers en 2020/21, Will Barton a davantage vu l’infirmerie que les parquets lors des deux dernières fins de saisons des Nuggets. Une situation qui a eu tendance à le miner alors que son équipe devait composer en l’absence d’un élément important de son dispositif.

Lorsqu’il était au plus bas moralement l’été dernier, l’arrière/ailier s’est ainsi résigné à poser le ballon pour de bon, afin de se concentrer sur son physique. « Je ne voulais pas être déprimé parce que je n’étais pas capable de m’entraîner. C’était plus de la rééducation pour moi », a-t-il confié.

Un état d’esprit revanchard partagé par le reste du groupe

Fort heureusement, Will Barton est désormais débarrassé de ses pépins physiques et peut aborder sa dixième saison avec l’enthousiasme d’un jeune premier.

« C’est le meilleur sentiment que j’ai ressenti au moment d’aborder une saison depuis deux ans. J’ai l’impression d’avoir rajeuni. J’ai pu vraiment travailler sur mon jeu durant cette intersaison, ce que je n’ai pas pu le faire l’année dernière », a-t-il ajouté avant d’aborder cette fameuse dixième saison en NBA. « C’est définitivement une étape importante. Chaque fois que vous pouvez durer pendant une décennie dans quoi que ce soit, c’est spécial et je pense que ça en dit long sur votre constance, votre persévérance, des choses de cette nature. Je suis vraiment fier de moi pour ça ».

Impatient d’en découdre à nouveau, Will Barton incarne un peu l’état d’esprit de cette équipe revancharde, humiliée par les Suns en demi-finale de conférence des derniers playoffs, durement pénalisée par l’absence de Jamal Murray sur sa fin de parcours.

« Je pense que tout le monde a un goût d’inachevé. Nous avons vraiment l’impression d’avoir les éléments en place pour être une équipe en lice pour le titre », a-t-il souligné. « Je suis très enthousiaste. Je ne l’ai pas été depuis longtemps, simplement par le fait de me sentir bien, sachant que j’ai beaucoup travaillé et que je me suis amélioré. Nous avons une bonne équipe. Comme je l’ai dit, nous avons beaucoup de bons gars et beaucoup de talent. Nous apprécions être les uns avec les autres (…). J’ai hâte d’être au camp d’entraînement, de faire la pré-saison, d’entamer la saison. Je suis impatient de revenir et de jouer ».