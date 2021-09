« On aurait dit que plus le tir était difficile, plus ça avait l’air facile pour lui. C’est pour ça qu’il fait partie des plus grands ». C’est par ces mots de Dirk Nowitzki que se termine la bande-annonce du prochain documentaire retraçant la carrière de Vince Carter longue de 22 saisons en NBA, un record dans l’histoire de la ligue.

Encore une petite semaine à patienter et « Vince Carter: Legacy » sera disponible sur Crackle Plus Networks.

De nombreuses stars de la NBA ont apporté leur témoignage, puisqu’en plus de Dirk Nowitzki, on retrouve Julius Erving, Charles Barkley, Allen Iverson, Jason Kidd, Dominique Wilkins, Grant Hill et bien d’autres.

« Bien que j’aie été doté d’un don de Dieu, c’est le dévouement à mon art et le respect du jeu qu’on m’a enseigné et que j’ai essayé d’incarner chaque jour qui m’ont permis de jouer 22 saisons. J’espère que les téléspectateurs pourront voir et ressentir mon appréciation du jeu et la raison pour laquelle j’ai choisi de jouer si longtemps », a déclaré Vince Carter au sujet du documentaire en question.