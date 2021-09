Voyage | Come Fly With Us… avec le Jordan Tour !

Les Etats-Unis ré-ouvrent leurs frontières aux Européens, les salles NBA accueillent du public, et c’est le bon moment pour vous proposer un séjour exceptionnel. Exceptionnel par sa durée (10 jours, 9 nuits), mais aussi par sa thématique, puisque notre partenaire Hardwork Trip vous emmène sur les traces de Michael Jordan, dont on fêtera en 2022 les 40 ans de son titre NCAA et les 30 ans de ses deuxièmes titres NBA et olympiques.

Les plus anciens ont grandi et rêvé avec les VHS des documentaires tels que « Come Fly With Me », « Air Time » ou « Michael Jordan’s Playground » que l’on s’échangeait dans les cours de récréation ! Les plus jeunes l’ont (re)découvert grâce à « The Last Dance » de Netflix / ESPN et se sont sans aucun doute mis à rêver de MJ et des Bulls années 90…

Deux matches NBA + la March Madness !

Du rêve à la réalité, il n’y a souvent qu’un pas… et Hardwork Trip vous propose de le franchir avec un séjour qui vous mènera du United Center au campus de North Carolina, en passant par Charlotte ou encore la Laney High School à Wilmington. Le tout avec la possibilité de voir deux matches NBA (Chicago – LA Clippers et Charlotte – Utah), et de vivre la March Madness puisque Chicago accueillera le Sweet 16.

C’est quand ? Du 23 mars au 2 avril 2022

Combien ça coûte ? 2 600 euros (transport, hébergement, places, et fan expérience compris)

Est-ce que les places sont limitées ? Oui car on va se déplacer en van + un vol intérieur

Des surprises ? Plein ! Avec un DVD et un T-shirt collector signé Espace Sports pour immortaliser le séjour, des rencontres, des visites…

Est-ce qu’il y aura d’autres séjours ? Plusieurs dans la saison, dont un, exceptionnel et unique, à moins de 1 000 euros

DETAILS ET INSCRIPTION AU SEJOUR

Plus d’informations sur le voyage ? Envie de s’inscrire directement ? Quoi qu’il en soit, ce questionnaire est pour vous !

Suite à ce questionnaire, vous recevrez plusieurs informations concernant le voyage et vous aurez la possibilité de vous inscrire officiellement

Ce formulaire ne représente aucun engagement contractuel, il permet d’être prioritaire sur le séjour.