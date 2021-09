Le propriétaire des Warriors ferme la porte à Ben Simmons

Même s’il serait compliqué de contenter les Sixers, le nom de Ben Simmons a circulé tout l’été du côté des Warriors. Certains l’imaginaient jouer poste 4 aux côtés de Draymond Green, où sa polyvalence et ses qualités défensives seraient bien utiles dans les systèmes de Steve Kerr. Et comme Golden State, à l’instar des Nets et des Lakers, est toujours créatif pour parvenir à ses fins, la piste restait d’actualité.

On emploie l’imparfait car Joe Lacob, le propriétaire, a refroidi l’ambiance lorsqu’il a été interrogé.

« Dans bien des domaines, ça ne correspond avec ce qu’on fait. Il touche beaucoup d’argent. Et peut-il finir les matches ? Je ne sais pas » explique Joe Lacob au San Francisco Chronicle. « Il est très talentueux. Le problème, c’est qu’on a Draymond. Draymond et lui sont très similaires, dans le sens où aucun des deux ne shoote vraiment, et ils créent beaucoup. C’est un problème, et son salaire en est un autre. »

Le propriétaire confirme les rumeurs qui circulaient depuis quelque temps : Golden State considère que Ben Simmons et Draymond Green sont beaucoup trop similaires pour les associer sur le terrain.

Au passage, Joe Lacob fait très attention à ce qu’il dit puisque la NBA surveille de très près les propos d’un dirigeant sur un joueur sous contrat. « Je pense qu’on regarde tout ce qui se passe pour voir si on peut améliorer notre équipe. On regardera toujours » ajoute-t-il.

Selon le Chronicle, Ben Simmons aurait demandé à ses dirigeants de rejoindre la côte Ouest mais ce sera évidemment compliqué de trouver une franchise qui répondra aux exigences des Sixers. Le journal rappelle que la direction recherche un ou deux joueurs de très gros calibre, ou alors une star avec plusieurs premiers choix de Draft. Pour l’instant, les offres arrivées sur le bureau du président de Daryl Morey sont jugées insuffisantes.