CJ McCollum fête ses 30 ans avec sa nouvelle chaussure signature, la CJ 1

En fin de saison dernière, CJ McCollum avait déjà porté le premier modèle de sa toute nouvelle chaussure signature, dessinée par Li-Ning. Pour les 30 ans de l’arrière des Blazers, fêtés hier, l’équipementier chinois a sorti le grand jeu en dévoilant cinq coloris qui viendront compléter le modèle « Rose City » aperçu en mars dernier.

On peut voir trois coloris classiques, alternant blanc et rouge, noir, blanc et rouge, ainsi que gris, noir et rouge. Les deux autres sortent plutôt de l’ordinaire, avec un modèle principalement vert inspiré… de la moquette de l’aéroport international de Portland, coloris que Damian Lillard avait utilisé pour les D Lillard 1 et 2 il y a six ans de cela. On peut notamment voir le dessin d’un avion, et ce qui pourrait ressembler à une carte d’embarquement au niveau du talon. L’autre coloris original présente une paire « Joker » en violet, vert et gris tacheté.

En plus de la sortie de la CJ 1, Li-Ning va sortir une ligne de vêtements intitulée « Rose City ». Plus d’infos à venir très bientôt.

(via Nick De Paula)

—

