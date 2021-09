JaVale McGee explique pourquoi les Warriors sont une franchise à part en NBA

Quels pivots peuvent se vanter d’avoir gagné trois bagues de champion NBA, et une médaille d’or olympique ? Ils ne sont pas si nombreux, et c’est dire si le palmarès de JaVale McGee est remarquable. Certes, il n’est qu’un « role player » mais il a su faire les bons choix, aux bons moments, et notamment en rejoignant les Warriors en 2016.

« Aller à Golden State a clairement été une chance pour moi, cela a changé ma vie » répond-il dans le Club Shay Shay. « Bien sûr, il y a des titres gagnés, mais c’est simplement le fait d’avoir vu les coulisses qui a changé ma vie. Le fait de voir comment fonctionnait une véritable organisation, et comment elle prend soin de ses joueurs, et comment les joueurs y participent.«

Selon JaVale McGee, les Warriors donnent beaucoup de pouvoir aux joueurs. « Ce n’est pas un endroit où le coach dit quelque chose, et tu dois t’exécuter. Dans mes deux premières équipes, aux Wizards et aux Nuggets, ça fonctionnait comme ça. Tu écoutes le coach, et on ne tient pas compte de ce dont les joueurs ont envie. À Golden State, les joueurs ont une voix qui porte à l’entraînement. Si Draymond voulait organiser un dîner avec toute l’équipe, on le faisait. La question ne posait même pas. »

Pour le nouveau pivot des Suns, c’est l’identité même de la franchise.

« De la manière dont ça fonctionne, c’est une franchise centrée sur les joueurs, du 1er au dernier joueur. Par exemple, quand on disputait les playoffs, ils faisaient en sorte qu’il y ait un avion pour la famille… Une fois par an, on a le droit d’inviter un ami avec nous. Je n’ai jamais vu ça ailleurs. »

Depuis, JaVale McGee a joué aux Lakers, aux Cavaliers, aux Nuggets et bientôt aux Suns, et il se charge de transmettre ce mode de fonctionnement. « À chaque endroit où je suis passé ensuite, j’ai amené cet élément avec moi, en expliquant qu’on devrait le faire car les Warriors ont gagné comme ça. Cela renforce la camaraderie entre les joueurs, et cela fait clairement la différence dans une équipe qui gagne le titre. »