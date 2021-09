Quel statut pour les Hawks cette saison ?

Arrivés jusqu’en finale de conférence contre toute attente et dotés d’un effectif quasi inchangé par rapport à la saison dernière, les Hawks vont-ils bénéficier d’un nouveau statut lors de l’exercice à venir ? Interrogé sur le sujet, Bogdan Bogdanovic a estimé qu’il était d’abord nécessaire de confirmer avant d’être davantage considéré.

Pour l’heure, les Hawks vont encore être vus comme des outsiders à l’Est, d’après l’arrière serbe.

« Oh oui. Les gens ne croient toujours pas en nous, et c’est normal. Pour prouver que quelqu’un a tort, il faut le faire plusieurs fois. Vous ne pouvez pas le faire une seule fois, car une fois ne signifie rien aujourd’hui. Quoi que vous fassiez, vous devez continuer à être au top. Ça ne peut pas être un « one shot ». Il faut réussir continuellement pendant de nombreuses années. C’est ce qui construit le respect dans la ligue, nous n’allons pas le gagner en une seule saison », a-t-il déclaré à « The Athletic ». « Nous ne pouvons pas le faire une année et puis la saison suivante se retrouver éliminés au premier tour des playoffs ».

L’effet de surprise terminé

En revanche, les Hawks ne bénéficieront plus de l’effet de surprise par rapport à la saison dernière, alors que le groupe intégrait de nouveaux éléments majeurs comme Clint Capela, Danilo Gallinari voire même Lou Williams, arrivé en cours d’exercice.

Atlanta va être attendu, ce qui va rendre la tâche des coéquipiers de Bogdan Bogdanovic d’autant plus compliquée, même si le collectif de Nate McMillan aura un an de vécu supplémentaire.

« Nous devons être capables de gérer la pression cette année parce que chaque fois que les équipes joueront contre nous, elles auront ce sentiment d’urgence. Atlanta n’est plus un endroit où l’on vient, où l’on remporte une victoire facile et où l’on repart. Ce n’était déjà pas comme ça la saison dernière. Peut-être les années précédentes. Les équipes vont nous prendre au sérieux. Nous devons prendre soin de notre terrain, continuer à construire cette cohésion entre nous, avec les fans aussi et la ville », a-t-il ajouté.

Chaque joueur va devoir élever son niveau de jeu si les Hawks veulent faire au moins aussi bien que la saison précédente au sein d’une conférence qui devrait à nouveau être dominée par les Bucks, les Nets et les Sixers. Bogdan Bogdanovic aimerait pour sa part franchir un cap dans le tir extérieur.

« Je veux rivaliser avec les meilleurs shooteurs de la ligue. Je sens que j’en suis capable et je veux voir où j’en suis cette saison, au niveau du tir. C’est mon meilleur atout. Je veux prouver que je suis l’un des meilleurs de la ligue. Il y a encore beaucoup de place pour s’améliorer, même après ce que j’ai fait l’année dernière ».