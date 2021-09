Jusuf Nurkic reboosté par la perspective de travailler avec Chauncey Billups

« Je veux obtenir davantage de Nurk cette année. C’est une arme que la plupart des équipes n’ont pas ». La petite phrase de Chauncey Billups lors de sa conférence de presse de présentation n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Même à des milliers de kilomètres de l’Oregon, et alors en pleine randonnée, Jusuf Nurkic a suivi l’intervention en direct, et ce petit clin d’œil s’est instantanément transformée en source de motivation pour l’intéressé, regonflé à bloc après un exercice 2020/21 frustrant.

« Je regardais. J’étais en randonnée pour rentrer chez moi. Je me suis dit que c’était la chance que j’espérais », a déclaré Jusuf Nurkic à « The Athletic ».

Une fois de retour à Portland, le pivot s’est entretenu avec Chauncey Billups, et il n’en est ressorti que du positif.

« D’homme à homme, ça a été une super conversation. Il a été direct et c’est ce que j’aime chez les gens… Vous savez, carte sur table. Je respecte ça », a-t-il ajouté, balayant d’un revers de main les idées de départ qui ont pu malmener son esprit ces dernières semaines. « Ce n’est plus une question, de savoir si je veux rester ici ou non. Quand l’équipe a engagé Chauncey et que j’ai eu une conversation avec lui et l’assistant Roy Rogers, il n’y avait plus aucun doute. Je suis engagé à 100% avec les Blazers ».

Pour Chauncey Billups, Jusuf Nurkic peut redevenir le joueur d’avant sa grave blessure (double fracture tibia-péroné), lorsqu’il tournait en double-double derrière le tandem Lillard-McCollum.

« Tu as besoin de moi pour réaliser une bonne saison, et j’ai besoin de toi pour que nous fassions une grande saison. On a besoin l’un de l’autre, non ? »

Le nouvel homme fort de Portland compte également appuyer sur le fait que son pivot arrive dans sa dernière année de contrat, et qu’il va devoir se surpasser. Pour le bien de l’équipe et pour le sien.

« Je suis très heureux d’entraîner Nurk, vraiment. Ce mec est super talentueux. J’ai dit ce que j’ai dit lors de la conférence de presse, et je crois vraiment que nous allons avoir la meilleure version de lui cette année », a souligné l’ancien meneur. « Je lui ai dit ce que j’attendais de lui. J’ai dit : ‘Nurk, je sais que tu vas être un free agent et je comprends que tu dois faire une grosse année. Tu as besoin de moi pour réaliser une bonne saison, et j’ai besoin de toi pour que nous fassions une grande saison. On a besoin l’un de l’autre, non ?’. Je vais lui donner toutes les chances d’y arriver. Parce que s’il fait une grosse saison, ça signifie que nous sommes une sacrément bonne équipe. Parce que c’est un bon joueur. Mais ça signifie aussi qu’il doit être concentré et en forme. Parce que vous ne jouerez que le nombre de minutes dont vous êtes physiquement capable. Si tu es fatigué, il faut que tu sortes du terrain. Il y a de bons joueurs derrière toi ».

Cette marque de confiance a également pour but de décupler sa motivation. « Il m’a demandé une chose : ‘Sois prêt’. Et je vais arriver en étant prêt », a-t-il lancé à dix jours du début du « training camp ».