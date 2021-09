James Worthy ravi à l’idée de voir Anthony Davis jouer davantage pivot

Alors qu’il a pu se montrer réticent par le passé à l’idée de jouer pivot, Anthony Davis pourrait être davantage utilisé à ce poste la saison prochaine, avec LeBron James au poste 4.

Une idée qui satisfait pleinement l’ancienne légende de la franchise, James Worthy, notamment dans la façon dont la défense adverse va devoir appréhender son profil, celui d’un « bigman » capable de shooter de loin.

« Je pense que mettre Anthony Davis poste bas est la meilleure option. Je n’ai jamais été un de ces joueurs à dire : ‘Je ne veux pas jouer 3, je préfère jouer 4’. Je veux jouer, tout simplement. Je pense que le poste de pivot est un bon poste pour lui. Parce que les autres pivots ne peuvent pas défendre sur lui », a-t-il notamment déclaré sur Spectrum SportsNet, avant de poursuivre sa démonstration. « Vous voulez que les adversaires fassent des ajustements. S’il joue pivot et qu’il tire à 3-points, il va faire sortir un Rudy Gobert. Ils vont ensuite devoir mettre quelqu’un de petit sur lui et il pourra en profiter. Je pense qu’il doit regarder quelle position convient le mieux à l’équipe et quelle position correspond le mieux à la façon dont ils veulent jouer ».

S’il a par le passé souvent rechigné à jouer pivot, par crainte des blessures en défendant face aux intérieurs lourds (Joel Embiid, Nikola Jokic…), Anthony Davis va sans doute devoir s’y plier davantage cette saison.

Ce sera nécessaire pour le « spacing » de l’équipe avec l’arrivée de Russell Westbrook, qui n’est pas un shooteur extérieur. Pour James Worthy, l’intérieur doit de toute façon se préparer à prendre le relais de LeBron James, qui va pour sa part débuter sa 19e saison en carrière.

« C’est l’heure pour AD. Il incarne le futur. Quand LeBron prendra sa retraite, AD doit se préparer à être le joueur d’élite de l’équipe. Il lui reste encore beaucoup d’années à jouer dans cette ligue. Il a beaucoup appris en jouant aux côtés de LeBron. Et il va beaucoup apprendre en jouant avec les autres vétérans cette année. C’est l’heure pour lui d’être le « chien de garde ». Et il a montré qu’il pouvait l’être. Quand il est impliqué à fond et débarrassé des blessures, c’est le joueur le plus dominant sur le terrain », a ajouté James Worthy.