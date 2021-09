Evan Fournier : « Il faut faire avancer notre culture du sport, arrêter d’avoir peur de l’ambition qui va avec »

Même si Rudy Gobert est aujourd’hui l’ambassadeur français le plus influent en NBA, Evan Fournier s’est imposé comme le leader de l’Equipe de France. Par sa personnalité, son profil d’attaquant et ses qualités individuelles, la recrue des Knicks a repris le flambeau de Tony Parker, et il est tout aussi ambitieux. Dans L’Equipe, il rappelle d’ailleurs qu’on a trop tendance à confondre ambition et arrogance.

« Il faut faire avancer notre culture du sport, arrêter d’avoir peur de l’ambition qui va avec. On a encore trop tendance à mettre les ambitieux dans une case : ‘Ils se la racontent’. Cela freine le développement. Je veux que ça change, et cette équipe peut faire avancer la cause » explique-t-il. « On n’est impressionnés par personne. Après notre victoire en Chine contre les USA (89-79 en quarts de finale), les médias étaient étonnés. Mais, quelque part, ça veut dire qu’on te prend pour un bouffon. On te dit que c’est impossible au lieu de se demander pourquoi c’est arrivé et comment recommencer ».

« On a l’occasion d’enfoncer le clou, de bâtir une dynastie »

« Recommencer », les Bleus l’ont fait à Tokyo, et désormais, il faut franchir l’ultime marche et remporter l’or à Paris en 2024. Après avoir très mal encaissé sa non-sélection en 2016, il ne veut plus rien manquer.

« Ma vision, c’est de devenir aussi dominants que l’Espagne ces quinze dernières années. C’est notre première finale. Avant Paris, il y a d’autres échéances. (…) Je veux gagner l’Euro. Ce n’est pas le moment de s’arrêter. On a l’occasion d’enfoncer le clou, de bâtir une dynastie. Cette équipe doit grandir chaque été, avoir envie de se retrouver, revivre ces émotions, réactiver ce qui a fait notre réussite à Tokyo : mettre les ego de côté, aller au combat pour l’autre, avoir cette mentalité de vainqueur. Et recommencer chaque année. C’est une opportunité pour notre sport, mais aussi quelque chose qui peut dépasser le basket, faire avancer le sport en France« .

Comme l’avait expliqué Rudy Gobert il y a quelques jours, porter le maillot de l’Equipe de France transcende. Mais ce n’est pas que ça…

« Je ne veux pas être rabat-joie, mais ce n’est pas juste l’amour du maillot ou jouer pour la nation. Bien sûr que ça compte. Mais pour moi, ce sont surtout les émotions fortes que tu ne vis qu’en sélection. C’est si court que c’est comme jouer un match 7 tous les soirs. Chaque année, c’est une bouffée d’oxygène, une réminiscence. Je suis accro à la compétition« .

L’interview en intégralité