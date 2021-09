Les Nuggets viennent de boucler leur effectif avec un Français. Le club des Rocheuses vient en effet d’annoncer que c’est Petr Cornelie qui allait profiter du deuxième « two-way contract » de l’équipe.

Cela signifie que l’ailier fort (2m11, 26 ans) pourra faire des allers-retours entre la G-League et la NBA, avec une limite de disponibilité de 50 matchs, sur les 82 de la saison régulière.

Pour le natif de Calais, c’est une nouvelle étape importante dans une très belle année puisqu’il était passé de 9 points, 5 rebonds à 14 points, 8 rebonds sur ces deux dernières campagnes à Pau, et qu’il a fait du bruit toute la saison durant en Pro A, avec notamment un record en carrière à 27 points, plus 9 rebonds dans une défaite face à l’Asvel ou encore un énorme double-double à 14 points et 25 rebonds (!) pour battre Cholet en fin de saison.

Il avait également été de la belle aventure olympique des Bleus à Tokyo, conclue par une médaille d’argent, même s’il avait très peu joué, ne foulant les terrains que 18 minutes sur l’ensemble de la compétition.