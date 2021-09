Télévision : future commentatrice des Bucks, Lisa Byington marque l’histoire du sport américain

Pour remplacer Jim Paschke, qui commentait les rencontres de Milwaukee depuis 35 ans, les Bucks ont marqué l’histoire en nommant Lisa Byington.

Cette dernière, qui a déjà été derrière le micro pour des matchs NBA et WNBA, va devenir la première femme à commenter, en tant que commentateur principal pour la chaîne Bally Sports Wisconsin, les rencontres d’une équipe professionnelle aux États-Unis, tous sports confondus, et ainsi s’imposer comme « la voix des Bucks ».

« Je sais que je vais prendre la place de Jim Paschke et j’adore sa passion pour l’équipe. Sa voix sera toujours rattachée à des moments mémorables », explique-t-elle. « C’est un honneur pour moi de lui succéder. »

Dans sa carrière, Lisa Byington a notamment commenté la Coupe du monde féminine de 2019 sur Fox et fut également la première femme à commenter le tournoi NCAA masculin. C’était alors sur les antennes de CBS/Turner, en mars dernier. Les téléspectateurs de NBC Sports ont également pu entendre sa voix pendant les Jeux olympiques de Tokyo, pour les matches de football.

« On est impatient d’accueillir Lisa dans la famille Bucks et d’avoir quelqu’un de si talentueux pour commenter nos matches », déclare le président du club, Peter Feigin. « Sa longue expérience dans le monde du commentaire, notamment en NCAA, pour certaines chaînes nationales, fait d’elle le choix parfait pour ce rôle. Même si on apprécie le fait de marquer l’histoire avec elle, Lisa a mérité cette place grâce à ses qualités et son expérience. »