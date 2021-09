Fred VanVleet raconte son histoire pour motiver les étudiants d’Ottawa

Fred VanVleet n’a qu’à raconter l’histoire de son parcours qui l’a mené jusqu’au titre de champion NBA en 2019 pour inspirer ses interlocuteurs. C’est ce qu’il a fait auprès de deux associations étudiantes d’Ottawa, la « Carleton University Students’ Association » et la « Rideau River Residence Association », lors d’un entretien virtuel.

Non-drafté en 2016, passé par la G-League, l’arrière a été un modèle de résilience malgré les nombreuses déceptions qui ont marqué les débuts de sa carrière de joueur professionnel. Fred VanVleet n’a jamais cessé d’y croire et de travailler, suggérant aux deux associations étudiantes d’agir avec la même détermination.

« Je savais que j’étais l’un des meilleurs joueurs du pays. J’ai effectué des workouts pour 18 équipes NBA différentes et j’ai réussi de bonnes performances lors de la plupart de ces entraînements. Je me sentais bien avant la Draft, même si quelques jours avant la Draft, vous commencez à réaliser que cela pourrait ne pas se produire », a-t-il déclaré. « Je me suis alors assis en gardant à chaque instant en tête que je n’allais pas être sélectionné ».

Chacun son chemin sur les routes du succès

C’est effectivement ce qui s’est produit, son nom n’ayant pas été prononcé à l’issue des 60 choix. Son agent a alors eu ces trois mots qui ont fait de « FVV » sa marque de fabrique : « Bet on yourself » soit « Parie sur toi-même ».

« Mon agent et moi avons passé en revue toutes mes options après que je n’ai pas été choisi et nous avons fini par choisir Toronto » a-t-il ajouté. « Il m’a dit ces trois mots à voix haute et quand il les a prononcés, c’était comme dans un film. J’ai eu comme une révélation, où tout m’est revenu en même temps. J’ai toujours eu cette mentalité mais je n’avais jamais mis de mots dessus ».

Fred VanVleet a alors profité de la G-League pour se révéler, et a fini par avoir sa chance en NBA. Tout ça pour rappeler à son auditoire que les échecs peuvent être nombreux et douloureux, il ne faut jamais cesser de se battre.

« Il y a de nombreuses façons d’accéder à la NBA. Heureusement, j’ai eu la lucidité de penser à long terme et de ne pas me laisser emporter par le moment présent. J’ai juste tenu bon et j’ai pu faire en sorte que ça marche sur le long terme. Pour moi, il s’agit surtout de la façon dont on gère l’adversité. S’apitoyer sur soi-même n’aide pas vraiment, car la vie continue », a-t-il ajouté avant de livrer à son tour un message de motivation. « Soyez patient. Tout le monde veut tout avoir d’un coup. Cela ne fonctionne pas comme ça. Vous devez rester patient et ne pas abandonner. Le gars qui reste dans le combat le plus longtemps finit par l’emporter ».