Pat Riley très touché que Chris Bosh l’ait choisi pour entrer au Hall of Fame

Même s’il a joué sept ans à Toronto, Chris Bosh a vécu ses plus belles années à Miami, aux côtés de ses amis, LeBron James et Dwyane Wade. C’est là-bas qu’il a remporté ses deux titres, et c’est aussi là-bas qu’il a mis un terme à sa carrière en raison d’une embolie pulmonaire. Il y a laissé l’image d’un coéquipier modèle, d’un Lieutenant de LeBron James et de Dwyane Wade. Il était toujours en retrait de ces deux potes, plus discret et plus accessible. Mais Pat Riley assure qu’on se trompe sur son ancien joueur.

« Je le considère toujours comme le guerrier compétiteur ultime » explique Pat Riley au Miami Herald. « Les gens ne le voient pas comme ça. Ils pensent que c’est un gars sympa, intelligent, plein d’esprit et tout ça… Oubliez ça ! C’est un tueur. C’était un compétiteur sur le terrain, et cette attitude compétitive transcendait à peu près tout le reste. C’est pour ça que je l’aime tant. »

Cette affection en a pris un sérieux coup en 2017 lorsque le Heat a décidé de couper Chris Bosh, suite à ses problèmes de santé, actant ainsi son retrait des terrains. Pendant de longues semaines, Pat Riley et son ancien joueur ne se parlent plus, et finalement, c’est un dîner qui va les réconcilier.

« Je me sentais mal pour lui. Je me sentais vraiment mal pour lui » poursuit Pat Riley. « Je me sentais simplement mal qu’un tel compétiteur ne soit plus capable de faire ce qu’il veut et ce qu’il aime. C’était la partie la plus difficile pour moi, et j’étais au milieu de ça comme une sorte de porte-parole de l’équipe, écoutant les médecins et écoutant Chris. Cela a mis notre relation à rude épreuve, et c’est ce qui m’a vraiment fait beaucoup de mal. »

Preuve que le président du Heat et l’ancien All-Star sont réconciliés, Chris Bosh a choisi Pat Riley et Ray Allen pour son intronisation. « Je suis si heureux que nous soyons dans ces conditions en ce moment et je suis fier » conclut Pat Riley. « Je suis si fier qu’il m’ait demandé de l’introniser au Hall of Fame parce que c’est vraiment un honneur de le faire pour cet homme. »