La Question Mid prête pour la rentrée

Au lendemain des Jeux Olympiques, pour lesquels Reebok avait déjà sorti un modèle aux couleurs de Team USA, voici une nouvelle Question Mid au style plutôt classique, dont les touches multicolores sont censées représenter un clin d’œil au sport international.

On retrouve ainsi une base en cuir blanc avec des accents de daim gris au niveau de la cheville et sur le bout de la chaussure. Ce sont sur les lettrages sur les œillets des lacets et les contours du logo Reebok sur l’empeigne que cette version ce distingue, avec du jaune, du turquoise, du rose, du violet, du noir et du rouge, teintes également appliquées au logo présent au bas du talon, où se trouve habituellement le numéro 3 d’Allen Iverson, sur une semelle extérieure en caoutchouc brun gomme.

Un logo Reebok étoilé brodé en or sur un fond bleu complète le design. Disponible depuis hier sur le sol américain, la paire est commercialisée à 150 dollars.

