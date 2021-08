Allen Iverson raconte sa première rencontre avec Michael Jordan et son mythique crossover

Invité du Club Shay Shay en compagnie d’Al Harrington, Allen Iverson a été interrogé sur Michael Jordan, et les cartons offensifs qu’il pourrait produire dans la NBA actuelle. Comme d’autres avant lui, « The Answer » estime que Jordan aurait été encore plus productif que dans les années 80-90.

« Sa meilleure moyenne de points, c’était combien ? 37 ? » demande Iverson. « OK, donc je dis 40. Facile. Facilement 40. Tourner à 40 points de moyenne serait facile pour le Black Jesus. »

Shannon Sharpe lui rappelle que James Harden a tourné à 36 points de moyenne récemment, mais pour Iverson, Jordan est au-dessus. Car c’est Michael Jordan.

« Quand je parle de lui c’est différent, parce que je l’apprécie à mort » poursuit-il. « Si je ne l’avais pas autant apprécié, je n’aurais pas eu de projet. Je n’aurais pas été le Allen Iverson basketteur. De plus, pour moi il était le meilleur. Je pense vraiment qu’il était le meilleur et je ne place pas LeBron dans le débat (du meilleur joueur) parce que je l’apprécie tellement comme personne et comme basketteur. C’est vraiment intime avec LeBron. Je n’ai pas de relation personnelle avec Michael Jordan comme c’est le cas avec LeBron. Mais ces trois-là, LeBron, Mike et Kobe. Je n’ai jamais rien vu de meilleur, je n’ai jamais vu de joueur, meilleur que ces trois-là ».

« Michael n’avait pas l’air réel pour moi. Je sais que j’ai été frappé par la lumière »

A ses côtés, Harrington apporte un autre argument sur la moyenne de points de Michael Jordan dans le basket actuel. « Je voudrais ajouter quelque chose. Quand il tournait à 37 points de moyenne, il le faisait en shootant à 2-pts. On ne shootait pas à 3-pts comme maintenant. Imaginez si Michael avait décidé de prendre 6 ou 7 tirs à 3-pts par match comme maintenant… Inscrire 40 points serait facile. »

Shannon Sharpe a aussi interrogé les deux anciens joueurs sur leur première rencontre avec Michael Jordan. Pour Harrington, c’était à l’époque où « Son Altesse » évoluait aux Wizards. Pour Iverson, c’était après le premier comeback de Michael Jordan.

« Tout d’abord, à cause de lui, j’étais un fan des Bulls… Mais quand je suis arrivé en NBA, je détestais les Bulls plus que n’importe quelle équipe de cette ligue, » se souvient Iverson. « Je détestais les Bulls, vous voyez ce que je veux dire ? Une fois que je suis arrivé en NBA et que j’ai entendu la façon avec laquelle ils nous parlaient… Ils savaient qu’ils étaient au sommet. Je n’oublierai jamais ma première fois. J’en ai parlé dans mon discours du Hall of Fame et je ne mentais pas du tout. Michael n’avait pas l’air réel pour moi. Je sais que j’ai été frappé par la lumière. J’ai regardé cet homme et il ne m’a pas semblé humain, vous voyez ? Je le regardais en me disant, bon sang, il a mis les Jordans, il n’a même pas les chaussettes de la NBA, je regardais sa genouillère sur son tibia et je me disais, mec c’est lui… Et mes coéquipiers m’ont chambré avant le match parce qu’ils me disaient : « Tu ne vas pas jouer ton jeu parce que tu sais comment Mike est sur le terrain ». Je me disais que je ne voulais pas être sur le terrain, que je n’allais pas jouer mon jeu… J’étais fasciné, mais quand il y a eu l’entre-deux et que quelqu’un a touché le ballon, tout a disparu. Je veux dire, c’était l’heure du spectacle. C’était le moment de danser ! »

« Quand Phil Jackson a lancé : « Mike, switch », j’ai su que le moment était venu »

Enfin, impossible de parler de Michael Jordan sans évoquer ce mythique crossover vu et revu des milliers de fois. Un « signature move » réussi face au meilleur joueur de tous les temps. Iverson raconte qu’il en avait parlé à ses proches, famille et amis. Son rêve était de le réaliser face à ce qui se faisait de mieux au monde. Et là, Phil Jackson envoie Michael Jordan défendre sur lui…

« Quand Phil Jackson a lancé : « Mike, switch », j’ai su que le moment était venu, et je m’étais toujours dit que je ne serais pas effrayé. Donc quand j’ai essayé mon petit cross et qu’il est tombé dedans, c’est là que je me suis dit : « Oh yeah, il est dans la merde…« .

Iverson raconte que des années plus tard, alors qu’il avait terminé sa carrière, il s’est rendu à Charlotte pour assister à un match. Il y avait du monde, et Jordan voit Iverson, et il lui lance « eh petite salope » en référence à ce cross qu’il n’a pas oublié…