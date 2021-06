Une Question Mid aux couleurs de Team USA

La Question Mid ne rate jamais une occasion de revenir sur le devant de la scène. À l’approche des Jeux Olympiques 2021, Reebok va ainsi sortir un nouveau modèle « patriotique » aux couleurs du Team USA (également valable pour l’Équipe de France, c’est l’avantage).

Avec une empeigne bleu marine en nubuck, contrastée par du blanc sur l’avant et le talon de la chaussure. Le rouge apparaît sur les contours et à l’intérieur du col, de la languette, ainsi que sur le logo Reebok. Les « nids d’abeille » Hexalite apparaissent également en bleu, blanc et rouge.

À noter au bas du talon, le chiffre quatre qui correspond au numéro porté par Allen Iverson lors des Jeux Olympiques de 2004, à l’issue de laquelle Team USA avait fini troisième. Qu’en sera-t-il cette année ?

La date de sortie n’a pas encore filtré, tandis que le prix devrait avoisiner les 140 dollars.

(Via KicksOnFire)