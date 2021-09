Bon plan de la rentrée | -25% sur les nouveautés du Nike Store

C’est la rentrée, et Nike propose de profiter de -25% sur tout le Nike Store. C’est valable du 8 au 14 septembre, et pour cela, il suffit de saisir le code promotionnel « BTS21 » au moment du paiement. Il faut être Membres Nike, et l’inscription est gratuite.

Côté chaussures de basket, cela permet de faire chuter le prix des nouveautés. Et quand il y a déjà une réduction appliquée selon les coloris, cela fait sérieusement chuter le prix comme la Kyrie 7 et la PG5 :

Kyrie 7 : 73 euros (au lieu de 129,99 euros) ;

Zoom Freak 3 : 93 euros (au lieu de 124,99 euros) ;

PG5 : 72 euros (au lieu de 119,99 euros) ;

KD14 : 112,5 euros (au lieu de 149,99 euros).

C’est aussi valable pour les maillots NBA, et sur le nouveau maillot de LeBron James puisqu’il portera le numéro 6 cette saison.