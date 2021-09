Dwane Casey fait son entrée au Hall of Fame du Kentucky

Retour aux sources pour Dwane Casey, qui va ce mardi être intronisé au Hall of Fame du Kentucky, l’État où il a grandi. Joueur des Wildcats de 1975 à 1979, puis assistant dès 1979, un poste qu’il a occupé pendant cinq ans (1979-1980 et 1985-1989), Dwane Casey était pourtant parti de la fac Kentucky en mauvais termes.

Une intronisation aux airs de réhabilitation

Il avait en effet dû démissionner suite à une enquête de la NCAA au sujet d’une enveloppe de 1 000 dollars envoyée au père du prospect Chris Mills, au dos de laquelle figurait l’adresse et le nom de Dwane Casey.

La NCAA l’a d’abord suspendu pour cinq ans avant d’annuler la sanction à l’issue de l’enquête le mettant hors de cause. La cérémonie du jour est donc l’occasion de tirer un trait sur cette histoire, et de valoriser plutôt les bons moments, comme le titre de champion NCAA de 1978 remporté lorsqu’il était joueur.

« Quand j’ai quitté l’Université du Kentucky, je n’aurais jamais pensé revenir avec un tel statut. C’est spécial », a-t-il déclaré avant de réaffirmer son innocence. « J’irai dans la tombe en sachant que je n’ai rien fait ».

L’ADN de Kentucky au quotidien

Dwane Casey a également exprimé sa reconnaissance, envers la NBA et les coachs qui ont jalonné son parcours, que ce soit Ernie Simpson, son coach au lycée qui lui a enseigné les bases du basket, puis Joe B. Hall ensuite, coach de Kentucky pendant 18 ans, et d’autres.

« Nous faisons chaque jour ce qu’on appelle des « vitamines », qui sont des fondamentaux. On le fait même en NBA. Je tiens tout ça de mon passage à Kentucky », a-t-il ajouté. « Comment motiver des joueurs de haut niveau du point de vue du coaching. Être sévère, tout en restant proche des gars et les motiver de cette manière. J’entends leurs voix lorsque je suis confronté à des situations. C’est de cette façon qu’ils ont eu un impact sur ma vie et qu’ils m’ont motivé à devenir entraîneur, à être en NBA et à représenter l’État du Kentucky pendant toutes ces années ».

La cérémonie, qui aura lieu à l’hôtel Galt House de Louisville, intronisera également le journaliste local John Asher à titre posthume, l’entraîneur de foot US Romeo Crennel, la nageuse Rachel Komisarz Baugh, l’entraîneur de baseball Keith Madison ainsi qu’un ancien joueur NBA, Elmore Smith.