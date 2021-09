En guerre avec la ligue chinoise, Zhou Qi file en Australie

Ancien second tour de Draft des Rockets, Zhou Qi n’a pas réussi à s’imposer en NBA, jouant 19 rencontres au total, avant de repartir en Chine où il est depuis le meilleur défenseur de la CBA et l’un des meilleurs joueurs sous les couleurs des Xinjiang Flying Tigers. À 25 ans, Zhou Qi est une star du championnat chinois et de l’équipe nationale, mais cette année, il a décidé de partir en Australie pour rejoindre le South East Melbourne Phoenix.

Une décision liée à son bras de fer entamé avec son club et la CBA. Il y a quelques jours, le joueur avait annoncé qu’il ne jouerait pas cette saison en CBA en raison d’un conflit sur son statut de free agent. En fin de contrat à la fin de la saison passée, il pensait être free agent, mais son club a refusé de le libérer.

« J’annonce que j’abandonne toute la saison. Je persisterai à sauvegarder les droits légitimes des joueurs car c’est ma responsabilité en tant que joueur », avait écrit Zhou Qi, il y a une semaine. « J’espère que ce qui m’est arrivé incitera la ligue à établir des normes plus raisonnables et à mieux protéger les droits légitimes des joueurs. En attendant, je soumettrai des documents supplémentaires à la CBA dès que possible. J’attends de la ligue qu’elle mène un arbitrage juste et équitable sur cette affaire. »

Finalement, ce bras de fer l’oblige à partir en Australie.