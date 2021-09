Bosser dur pour ne rien regretter, le credo de Théo

Cette transformation opérée en amont de la ligue d’été de Las Vegas n’était pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux français… Avec des biceps visiblement plus développés et une carrure impressionnante à peine masquée par sa chasuble floquée « Oklahoma City », Théo Maledon n’a vraisemblablement pas chômé durant son été.

Ayant choisi de faire l’impasse sur les Jeux Olympiques de Tokyo (avec Paris 2024 en tête probablement), le jeune meneur tricolore du Thunder est resté en Oklahoma pour participer à la ligue d’été, mais plus encore à un sacré programme de musculation et de renforcement en général.

« Il s’est considérablement renforcé par rapport à la saison passée »

« J’ai vraiment profité de ce temps pour travailler le plus possible, pour me donner toutes les chances de réussir sur le terrain. Je sens que ça m’aide quand je porte le ballon pour jouer avec plus de rythme et d’aller sur mes spots plus rapidement. »

Auteur d’une ligue d’été assez convaincante, à hauteur de 10 points, 4 rebonds et 6 passes, l’ancien de l’Asvel a bien compris que sa progression en NBA passerait par là. Il devait « sacrifier » son été et se dédier corps et âme à la musculation afin de passer le cap. Le résultat est déjà impressionnant, et pourrait l’être encore plus en octobre.

« Je pense qu’il a progressé en général. Il a pris la décision de rester à OKC tout l’été pour travailler son jeu et son corps. Il s’est considérablement renforcé par rapport à la saison passée », doit bien reconnaître Jaylen Hoard sur le site du Thunder. « C’est une des choses que tout le monde a remarqué je pense. »

Le physique était un des aspects de son jeu à travailler mais un autre était le leadership sur le terrain. Plutôt timide de prime abord, et encore plus en arrivant en NBA à l’âge tendre de 18 ans, Théo Maledon a peu à peu gagné en confiance au fur et à mesure de sa saison rookie. À Las Vegas, il était attendu dans la gestion et la mise en place des systèmes, mais aussi dans la communication en général, sur et hors terrain.

Pour un jeune Français qui débarque dans un monde anglophone, c’est un processus qui prend un peu de temps…

« C’est un des aspects de mon jeu que j’ai pu améliorer pour ma deuxième saison. Je veux me servir des nouveaux gars qui sont arrivés ici et qui ne connaissent pas le système. Je dois communiquer avec eux pour qu’ils se sentent le plus à l’aise possible. »

« Théo est un infatigable bosseur »

Sur le terrain, ça s’est plutôt bien passé. En tant que meneur de jeu, Théo Maledon a assumé son rôle, prenant de plus en plus d’initiatives dans l’appel des systèmes de jeu, pour le plus grand plaisir de son staff.

« C’est une des choses dont on a parlé avec lui. On veut qu’il soit plus vocal, qu’il prenne plus de responsabilités sur le groupe avec lequel il partage le terrain. Bien souvent, je n’appelais pas de système quand il jouait », apprécie Kameron Woods, le coach de ligue d’été du Thunder. « On lui a donné cette responsabilité et il a progressé au fur et à mesure de la semaine. Ça lui a donné confiance et il a clairement gagné la nôtre en chemin. »

Plus fort sur ses appuis et plus résistant aux contacts sur la pénétration, Théo Maledon a notamment fait sa loi face au dernier n°1 de la Draft, Cade Cunningham, lors de leur confrontation estivale. Mais il faudra encore plus assurer face aux costauds du circuit tels Kyle Lowry, Chris Paul, Jrue Holiday ou encore Russell Westbrook.

« J’ai beaucoup appris de ma première saison. C’était vraiment énorme pour moi d’avoir pu jouer contre les meilleurs meneurs du monde. Je suis vraiment content car j’ai pris chaque jour individuellement et je n’ai jamais pris aucun match pour argent comptant. C’est quelque chose dont je suis très satisfait. »

C’est avec cette approche, humble et prosaïque, que Théo Maledon compte bien poursuivre son ascension en NBA. « Théo est un infatigable bosseur. Tout ce qu’il accomplit est le résultat de son travail » conclut Kameron Woods.