Les Clippers se séparent de Yogi Ferrell

Avec Reggie Jackson, Eric Bledsoe et le rookie Jason Preston, les Clippers ont de quoi faire à la mène, et avec Paul George, Luke Kennard, Terance Mann, Keon Johnson et Brandon Boston Jr, ils ont aussi ce qu’il faut à l’arrière.

C’est donc sans surprise que Los Angeles s’est séparé de Yogi Ferrell, dont le contrat n’était pas garanti.

Le « combo guard » de 28 ans, qui a principalement joué pour les Kings et les Mavericks en NBA, était arrivé aux Clippers en avril dernier, profitant des blessures en fin de saison pour récupérer un peu de temps de jeu. Il n’avait toutefois quasiment pas vu le terrain en playoffs, n’étant globalement qu’une assurance en cas de blessure.

