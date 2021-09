Mirza Teletovic va rejouer… dans son club de coeur en deuxième division bosnienne !

Contraint à prendre sa retraite il y a déjà trois ans, à cause d’une embolie pulmonaire, comme Chris Bosh, Mirza Teletovic coulait jusqu’à présent une retraite heureuse loin des parquets. Mais jamais trop loin non plus puisqu’il est le président de la fédération de son pays, la Bosnie-Herzégovine…

En cette rentrée, l’ancienne star de Vitoria a décidé de rechausser les baskets pour son club d’origine, le KK Turbina, qui évolue en deuxième division bosnienne. Et ce pour des raisons sentimentales avant tout.

« J’ai passé dix-huit ans à jouer à l’étranger, mais je n’oublie pas que j’ai fait mes premiers pas dans cette équipe. Mon souhait a toujours été de boucler la boucle à Turbina, car c’est mon club et il y a des gens que j’aime et que j’apprécie », a justifié Teletovic. « Mon fils s’entraîne là-bas, j’ai aussi des amis et j’essaie d’aider le club autant que je peux, vraiment. »

Dans sa situation médicale, qui pèse toujours telle l’épée de Damoclès au-dessus de sa tête, on imagine que Teletovic a obtenu le feu vert de l’équipe médicale qui le suit. En tout état de cause, il s’agit d’un retour en toute humilité pour tâter un peu le cuir, et aider son club de cœur.

« Nous avançons pas à pas. Pour l’instant, il est certain que je jouerai cette saison et nous verrons ce qui se passera ensuite. Les principales responsabilités des matchs reposeront sur les jeunes joueurs et je serai là quand ils auront besoin de moi. Mon rôle sera plus d’encadrer et de conseiller. »

Double champion d’Espagne et incroyable gâchette durant ses années basques, Mirza Teletovic aura tout de même connu les playoffs NBA à quatre reprises durant ses six années américaines (partagées entre Brooklyn, Phoenix et Milwaukee).