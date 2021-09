Chris Bosh conseille à Bam Adebayo de « shooter et encore shooter »

Chris Bosh vient de sortir un livre, « Letters to a Young Athlete », préfacé par Pat Riley. Un ouvrage qui offre des conseils « pour tous ceux qui essaient d’accomplir de grandes choses » et cathartique pour l’ancien intérieur des Raptors et du Heat, qui a mis de longues années à accepter que sa carrière était terminée.

Plombé par des problèmes de santé, l’ancien membre des « Three Amigos » peut désormais sereinement suivre la NBA, et en particulier le Heat. Notamment l’évolution de Bam Adebayo, son successeur naturel en Floride.

« Shooter. C’est tout. Shooter et encore shooter. C’est tout ce qu’il doit faire : shooter », explique ainsi Chris Bosh au sujet de la prochaine étape pour le All-Star. « Je l’ai fait pendant 13 ans dans cette ligue, et ça m’a pas mal aidé. Qu’il shoote. Il peut créer, il est altruiste. C’est génial qu’il soit un joueur d’équipe. Mais pour aller où il veut aller, il doit shooter. Il en est plus que capable. Une fois qu’il aura prouvé qu’il est une menace à l’extérieur, les pivots adverses comme Brook Lopez ou DeAndre Jordan, ils ne pourront pas rester au milieu de la raquette, à jouer les agents de circulation. Il doit revenir en shootant pour les faire défendre. C’est mon conseil. »

Petit à petit, Bam Adebayo s’éloigne de la raquette. Entre 2018 et 2020, l’intérieur avait ainsi pris 88% de ses tirs dans la raquette. Ce pourcentage a baissé à 78% la saison dernière, signe qu’il prend désormais davantage sa chance hors de la peinture. Mais il est encore loin de Chris Bosh, capable d’artiller à 3-points avec efficacité lors de ses dernières saisons, Bam Adebayo n’ayant lui pris que 44 tirs à 3-points (pour 7 réussites) en quatre saisons.

« C’est juste quelques pas de recul », détaille le retraité sur sa propre transition à 3-points. « C’est ce que m’a dit un coach : ‘Ne laisse pas la ligne te rentrer dans la tête. Ce sont juste quelques centimètres’. Ça m’a pris quelques années pour prendre le rythme et shooter en match. Je m’entraînais, mais il fallait s’y adapter. Une fois que cette habitude est développée à l’entraînement, il faut la mettre en place en match. Mais une fois que c’est acquis, il faut continuer de travailler et ça n’a plus d’importance. Ça va continuer de marcher. Bam a juste besoin de shooter. »